“السكنية”: 14 خدمة إلكترونية متاحة للمواطنين عبر “سهل”

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الاثنين استقبال المواطنين في جناحها في معرض الصناعات والبناء العاشر لتعريفهم بأبرز مشاريعها السكنية وخدماتها الإلكترونية عبر تطبيق «سهل» الحكومي.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام في المؤسسة أحمد الشطي في تصريح صحفي على هامش المشاركة بالمعرض إن جناح المؤسسة يستعرض مشروعي مدينتي جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد الذي تقوم المؤسسة حالياً بتوزيع قسائمهما على المواطنين فضلاً عن عرض 14 خدمة إلكترونية متاحة للمواطنين عبر تطبيق «سهل».

وأكد الشطي أهمية الجناح في المعرض للتعريف وتسليط الضوء على مشاريع المؤسسة عبر شرح تفصيلي عن مشاريعها الإسكانية الجديدة واطلاع المواطنين على كل ما يتعلق بمشاريعها الحالية والمستقبلية.

وأشار إلى خدمات المؤسسة المتاحة عبر تطبيق «سهل» الحكومي والمتمثلة بفتح طلب إسكاني وطلب إيصال تيار كهربائي وطلب توثيق قسائم بالرهن فضلاً عن طلب فروقات بدل الإيجار وطلب توثيق قسائم مع سداد وطلب توثيق بيوت مع سداد وغيرها.

ولفت إلى تواجد موظفين من المؤسسة خلال أيام المعرض للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالمعاملات الخاصة بأصحاب طلبات الرعاية السكنية بداية من التقدم لفتح طلب إسكاني وحتى إصدار وثيقة التملك مروراً بإجراءات بدل الإيجار والتخصيص والتوزيع.