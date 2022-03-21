التعيينات الجديدة في مناصب وكلاء وزارة الإعلام لمدة 3 أشهر

ذكرت تقارير صحفية أن وزير الإعلام والثقافة حمد روح الدين قرر تسكين مناصب الوكلاء في وزارة الإعلام.

وقالت مصادر صحفية أن القرارات تضمنت تسكين سعود الخالدي – وكيل الوزارة – الوكيل المساعد لقطاع الاخبار والبرامج السياسية.

وأحمد البريكي، الوكيل المساعد لقطاع الإعلام الخارجي وحسين العنزي، الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية وبدر الطراروة ، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الاعلامية والإعلام الجديد وحمد بن حیدر، الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الادارية والمالية

وسعد العازمي ، الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات وصالح العتيبي، الوكيل المساعد لقطاع السياحة ود. يوسف السريع – الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة وفهد الغيلاني – الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون.

وحسب المصادر فإن تكليف الوكلاء سيكون لمدة ٣ أشهر فقط .