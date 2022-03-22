المضف لروح الدين : ما هي مبررات إعفاء وكلاء “الإعلام”.. وهل تم استثناء أي قيادي

تقدم النائب مهلهل المضف بسؤال برلماني إلى وزير الإعلام، تضمن الآتي:

1- هل تم التحقيق مع الوكلاء الذين تم إعفائهم من مناصبهم؟ وهل شكلتم أي لجان تحقيق في الوقائع التي أعفيتم بها الوكلاء؟، يرجی تزويدنا بصور ضوئية عن القرارات المشكلة بخصوص لجان التحقيق إذا كانت الإجابة بنعم وإذا كانت الإجابة بلا، فما هي أسباب عدم الإحالة إلى التحقيق؟

2- ماهي مبررات إعفاء الوكلاء من مناصبهم وماهو السند القانوني الذي خول لكم هذا الإجراء؟

3- أشيع في بعض المواقع الإخبارية عن أن الإحالات كانت بسبب خلل فني فمدى صحة ذلك؟، وهل قمتم بإجراء تحقيق على هذا الأمر؟، يرجى تزويدنا بالمستندات ذات الصلة الدالة على الوقائع المشار إليها؟

4- من هي الجهات المسؤولة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن الخلل المشار إليها في البند السابق؟، وهل حاسبتم جميع المسؤولين والمعنيين في هذه الوقائع؟، وهل تم استثناء أفراد من هذه القرارات، وإذا كانت الإجابة بنعم، فما هي مبررات ذلك، وما هو السند القانوني للاستثناء

5- نمى إلى علمنا أن هناك قياديين لم يتم إيقافهم عن العمل، فما مدی صحة ذلك، وماهي أسباب عدم إيقافهم؟

كما ووجه المضف 3 أسئلة برلمانية دفعة واحدة إلى وزير الإعلام والثقافة تتعلق بقرارات الوزير منذ توليه الحقيبة واسماء العاملين في مكتبه ورواتبهم وعن استعمال الوزير والعاملين معه الطائرات الخاصة وتكلفة المشاركة في اكسبو دبي، قائلا:

• يرجـى تزويـدنا بصـور ضـوئية عـن جميـع القـرارات التـي أصــدرها السيد الوزير منذ 15 فبراير 2022 وحتى تاريخ ورود السؤال؟

• يرجــى تزويـــــــدنا بكشف يبـــــــين فيـه الأسـماء والصـفات الوظيفيـة والشهادات العلميـة والمكافـأة والرواتـب الماليـة لجميـع مـن تــم نـــدبهم أو إعـارتهم أو عملـوا فـي الـوزارة أيـا كانـت طريقـة شـغلهم للوظيفـة وذلـك منذ 2022/2/1 وحتى تاريخ ورود السؤال؟

• يرجـى تزويـدنا بكشـف يـبـيـن فيـه أسـماء ومناصـب والشهادات العلميـة للـعـاملين فـي مكتـب يد الــوزير ومكافــأتهم الماليـة أو أيــة امتيـازات أو رواتـب إضـافية يتقاضونها؟

• يرجــــــى تزويــدنا بكشــف يبـين أســـــماء ومناصـب وشـــهاداتهم العلميـة المستشــارين العـاملين لــدى الســيد الـوزير ومكافـــأتهم الماليـة أو أيـة امتيــازات أو رواتب إضافية يتقاضونها؟

• كــــم يبلـغ مجمـوع رواتـب العـاملين فـي مكتـب السـيـد الـوزير؟ كمـا يرجـى تزويـدنا بكشـف تفصـــلي عـن أسـماء السـادة العـاملين فـي مكتـب الـوزير مـع توضيح مناصبهم وشهاداتهم العلمية؟

• هـل يعمـل فـي مكـتـب وزيـر الإعـلام أو الهيئـات التـي تتبعـه مـوظفين علـى بنـد المكافــآت إذا كانـت الإجابـة بـنعم ف ذكـر أســــمائهم ومســـــــمياتهم الوظيفيـة وشهاداتهم العلمية ورواتبهم وتحديد المهام الوظيفية المطلوبة منهم؟

• هـل اسـتخدم السـيد الـوزير أو العـاملين فـي مكتبـه أو أعضـاء الـوزارة أو العـاملين فيهـا طـائرات خاصـة للسـفـر سـواء لمناسـبـة كـانـت تـخـص الـوزارة أو لا؟

• مـاهي الحـالات التـي يسـتخدم فيهـا المـذكورين فـي البنـد السـابق الطـائرات الخاصة؟

• هـل الطـائرات الخاصـة المنـوه عنهـا أعـلاه هـي ملـك للدولـة أو كانـت طـائرات خاصـة تجاريـة؟ إذا كانـت تعـود ملكيتهـا للدولـة فمـا هـو السـند القــانونـي الـذي خـول لـكـم هـذه الصـلاحية وكـم بلغـت تكلفـة النقـل؟ وإذا كانـت خاصـة تجاريـة فـمـن هـي الجـهـة التـي تحملـت مصـاريف النقـل وكيـف تـم الـدفع المالي في شأنها وماهو السند القانوني الذي استندتم عليه؟

• كـم بلـغ مجمـوع المبـالغ الماليـة التـي كلفتهـا رحـلات الانتقـال مـن الكويـت إلى اكسبو دبي منذ بداية الافتتاح وحتى تاريخ السؤال؟

•يرجــى تزويــدنـا بكشـف يـبـيـن فيـه أسـمـاء الـذيـن تـم إيفـادهم إلـى اكسـبـو دبـي وكــــانـوا عـلـى رحـلات تجاريــة فـي مقاعـد رجـال الأعمـال أو الدرجـة الأولـى بالإضـافة إلـى بيــان تكلفـة كـل رحلـة والإجمـالي وسـبب الإيفـاد والمنصـب والمسمى الوظيفي منذ بداية افتتاح المعرض وحتى تاريخ ورود السؤال؟