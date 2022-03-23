إزالة 197 مخيما مخالفا في الجهراء والأحمدي

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفرق الرقابية المعنية بإزالة المخيمات الربيعية للموسم 2022/2021 بمحافظتي الجهراء والأحمدي بمباشرة عملها مع انتهاء موسم التخييم في 15 مارس الجاري.

وفي هذا السياق، أوضحت لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة موقتة للتخييم الربيعي للموسم 2022/2021 بأن الفرق الرقابية باشرت عملها بملاحقة أصحاب المخيمات المخالفة عبر تسجيل مخالفات ضدهم، مثمنة تعاون أصحاب المخيمات الذين أزالوا مخيماتهم فور انتهاء موسم التخييم، وداعية أصحاب المخيمات المخالفة بإزالتها فورا قبل أن تطولها آليات البلدية تجنبا للمخالفة مع ضرورة الحفاظ على النظافة العامة لموقع المخيم بعد إزالته وإعادته إلى ما كان عليه للمحافظة على البيئة البرية.

وأشارت في تقرير إحصائي إلى أن الفرق الرقابية بمحافظتي الجهراء والأحمدي أزالت 197 مخيما مخالفا منذ انتهاء فترة التخييم الربيعي 126 منها في الأحمدي و71 مخيما في الجهراء.