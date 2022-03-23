إطلاق برنامج “بطاقة هيا” وبوابة حجز أماكن الإقامة خلال كأس العالم قطر 2022

أعلنت اللجنة القطرية العليا للمشاريع والإرث اليوم الاربعاء عن إطلاق برنامج (بطاقة هيا) التي تشكل بوابة الدخول الحصرية لحضور مباريات كأس العالم (فيفا قطر 2022) وبوابة حجز أماكن الإقامة خلال البطولة المرتقبة التي تتواصل منافساتها من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.

وذكرت اللجنة في بيان انه يتعين على المشجعين حاملي تذاكر مباريات المونديال تقديم طلباتهم للحصول على (بطاقة هيا) الإلزامية لحضور المباريات.

واوضحت ان البطاقة ستوفر للمشجعين من داخل قطر وخارجها عددا من المزايا مثل دخول الاستادات المونديالية التي تستضيف مباريات البطولة والاستخدام المجاني لوسائل النقل العام في أيام المباريات كما تتيح للجمهور من خارج قطر الحصول على تصريح دخول الدولة إلى جانب حضور عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة للبطولة.

وذكرت انه بإمكان حاملي تذاكر المباريات التسجيل الآن للحصول على (بطاقة هيا) عبر الموقع الإلكتروني و(تطبيق هيا إلى قطر 2022) الذي يمكن تنزيله الآن على أجهزة (آبل) و (اندرويد).

واشارت اللجنة الى انه يمكن للمشجعين من خارج قطر حجز أماكن إقامتهم من خلال منصة البلد المضيف الرسمية التي توفر خيارات متنوعة ستطرح على مدار العام الحالي ومنها الوحدات السكنية والفلل والفنادق العائمة وغيرها.

وبينت ان المشجعين يستطيعون حجز أماكن إقامتهم عبر وسائل أخرى خارج إطار منصة البلد المضيف كالمواقع الإلكترونية والسياحية وغيرها مشددة على المشجعين القادمين من خارج قطر متابعة اشتراطات وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بمتطلبات السفر إلى الدولة.

وتواصل قطر استعداداتها لتنظيم النسخة الأكثر تقاربا في المسافات عبر التاريخ الحديث لكأس العالم حيث تقع كافة الاستادات على مسافة قريبة من وسط مدينة الدوحة بما يسهم في خفض تكاليف السفر على المشجعين والحد من البصمة الكربونية للأنشطة المرتبطة باستضافة البطولة.