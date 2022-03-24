سيناريو غريب يؤهل العربي إلى نهائي كأس الاتحاد

تأهل فريق العربي إلى نهائي كأس الاتحاد الكويتي على حساب القادسية، بعد الفوز بركلات الترجيح (6-5)، مساء اليوم الأربعاء على ستاد صباح السالم.

وكان الفريقان قد تعادلا في الوقت الأصلي (2-2)، حيث سجل للقادسية فيصل الشطي والجامايكي روماريو في الدقيقتين (5، 28)، وسجل للعربي النيجيري ستيفن جوبي "هدفين" في الدقيقتين (33، 85).

وكان حكم المباراة، قد أطلق صافرته معلنا فوز القادسية، بعد ركلة الترجيح الأخيرة للعربي، ظنا منه أن الكرة مرت بجوار القائم.

لكن لاعبي العربي احتجوا وأكدوا أن الكرة دخلت الشباك وخرجت، بسبب وجود تمزق في الزاوية اليمنى للشبكة.

ومن ثم أعدل الحكم عن قراره وأمر باستكمال الركلات الترجيحية التي ابتسمت في النهاية للأخضر.

وخاض الفريقان المباراة بتشكيل معظمه من البدلاء واللاعبين الصاعدين، نظرا لانضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخباتهم.

وفي ركلات الترجيح أهدر للقادسية الألباني لويس تراشي وعبد العزيز نصاري، وأضاع للعربي جمعة عبود.