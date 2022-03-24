اليابان تصعق أستراليا وترافق السعودية إلى مونديال 2022

لحق المنتخب الياباني لكرة القدم بركب المتأهلين لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، إثر فوزه الثمين والمتأخر (2/ صفر) على مضيفه الأسترالي اليوم الخميس، في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات الدور النهائي بالتصفيات الأسيوية المؤهلة.

كما استفاد المنتخب السعودي (الأخضر) من هذه النتيجة وتأهل إلى النهائيات بغض النظر عن نتيجة مباراتيه أما الصين اليوم وأستراليا يوم الثلاثاء المقبل.

ورفع المنتخب الياباني رصيده إلى 21 نقطة، لينتزع صدارة المجموعة الثانية بهذا الدور مؤقتًا، وذلك بفارق نقطتين فقط أمام نظيره السعودي الذي يستطيع الانفراد مجددا بالصدارة من خلال الفوز على نظير الصيني في مباراة أخرى اليوم بنفس الجولة.

وتجمد رصيد المنتخب الأسترالي عند 15 نقطة، في المركز الثالث، لكن أمله في التأهل المباشر للمونديال ينحصر في الملحقين الأسيوي والعالمي.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل من المجموعتين، فيما يخوض صاحبا المركز الثالث ملحقا أسيويا فاصلا ويتأهل الفائز منهما للملحق العالمي الذي يواجه فيه صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية.

وكان منتخبا إيران وكوريا الجنوبية حجزا بطاقتي التأهل المباشر من المجموعة الأولى إلى النهائيات، فيما يدور صراع عربي ثلاثي على المركز الثالث بين منتخبات الإمارات ولبنان والعراق.

وظل التعادل السلبي قائما بين المنتخبين الأسترالي والياباني حتى الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة ، ولكن كارو ميتوما سجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 89 والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليمنح منتخبي اليابان والسعودية تأشيرة التأهل للمونديال.