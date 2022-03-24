السعودية تتأهل إلى كأس العالم

ضمن المنتخب السعودي، التأهل لكأس العالم 2022، بعد خسارة المنتخب الأسترالي أمام ضيفه الياباني، اليوم الخميس بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة للمونديال.

وتأهل المنتخب السعودي رسمياً إلى المونديال دون الحاجة لمعرفة بقية نتائجه في مباراة اليوم أمام الصين، أو الجولة الأخيرة أمام المنتخب الأسترالي.

وضمن الأخضر بلوغ المونديال لضمانه المركز الثاني على الأقل المؤهل لبطولة كأس العالم، وسيكون الصراع على حسم الصدارة.

ويتصدر المنتخب الياباني ترتيب المجموعة حالياً برصيد 21 نقطة، بينما يأتي المنتخب السعودي في المركز الثاني برصيد 19 نقطة قبل مواجهة الصين اليوم، بينما تجمد رصيد أستراليا عند 15 نقطة في المركز الثالث.