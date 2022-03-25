كارثة تاريخية غير مسبوقة تضرب إيطاليا

سقط منتخب إيطاليا بشكل مفاجئ أمام ضيفه مقدونيا الشمالية (1-0)، مساء اليوم الخميس، في إطار الدور نصف النهائي من الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022.

وبذلك فشلت إيطاليا في التأهل للمونديال مرتين متتاليتين، لأول مرة في التاريخ.

وكان الآزوري قد أخفق أيضا في الوصول لمونديال 2018 بروسيا، بعدما خسر أمام السويد (1-0)، في مجموع مباراتي الملحق، وكان ذلك لأول مرة منذ 60 عامًا.

جدير بالذكر أن مقدونيا الشمالية صعدت لمواجهة البرتغال، في المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم، والتي ستقام على ملعب الدراجاو في بورتو، الثلاثاء المقبل.