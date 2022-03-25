المغرب يخطف تعادلا ثمينا من قلب الكونغو الديمقراطية

هدف مباغت
دخل المغرب المباراة بثقة كبيرة وسيطر على الكرة، دون تهديد مرمى الخصم، بينما ظهر ارتباك كبير على المنتخب الكونجولي الذي اكتفى بالدفاع.
ورفع هذا الهدف من ثقة الكونجوليين، الذين سيطروا على المباراة، بينما وجد لاعبو الأسود صعوبة لاختراق الوسط.
عودة الأسود
مع بداية الشوط الثاني، هدد ريان مايي الخصم برأسية، لكن الحارس تدخل لإنقاذ الموقف.
وفي الدقيقة 55، احتسب الحكم جوميز ركلة جزاء للأسود، بعد أن لمست الكرة يد أحد لاعبي الكونغو، لكن ريان مايي أضاعها.
وكان حكيمي قريبا من تسجيل هدف التعادل من رأسية، لكن الكرة مرت محاذية لمرمى الحارس جويل.
وتمكن تيسودالي من تسجيل هدف التعادل، من تسديدة رائعة بعد كرة هيأها له الكعبي.
وتألق الحارس بونو ورد فرصة صعبة من رأسية ماكمبو، لتنتهي المباراة بالتعادل.
وستجرى مباراة الإياب الثلاثاء المقبل، في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
أضف تعليق