المغرب يخطف تعادلا ثمينا من قلب الكونغو الديمقراطية

تعادل منتخب المغرب مع مضيفه الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1، مساء اليوم الجمعة، في ذهاب الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 في قطر.



وسجل ويسا للكونغو في الدقيقة 12، بينما تعادل طارق تيسودالي للأسود في الدقيقة 76. هدف مباغت دخل المغرب المباراة بثقة كبيرة وسيطر على الكرة، دون تهديد مرمى الخصم، بينما ظهر ارتباك كبير على المنتخب الكونجولي الذي اكتفى بالدفاع.

وفي أول تهديد لصاحب الأرض، سدد يوهان ويسا كرة لمست سايس، وغيّرت مسارها لتسكن مرمى المغرب في الدقيقة 12. ورفع هذا الهدف من ثقة الكونجوليين، الذين سيطروا على المباراة، بينما وجد لاعبو الأسود صعوبة لاختراق الوسط.

وكان منتخب المغرب يصر على الكرات العالية، التي كان يقطعها مدافعو الكونجو مستغلين قاماتهم الطويلة.

وأبعد الحارس بونو كرة خادعة من عرضية المدافع أمالو في الدقيقة 26، قبل أن يضيع ماكامبو فرصة الهدف الثاني أمام المرمى.



وشهدت الدقيقة 43 أول تهديد للأسود، عندما أرسل حكيمي عرضية للنصيري، الذي انقض برأسية خارج المرمى. عودة الأسود مع بداية الشوط الثاني، هدد ريان مايي الخصم برأسية، لكن الحارس تدخل لإنقاذ الموقف. وفي الدقيقة 55، احتسب الحكم جوميز ركلة جزاء للأسود، بعد أن لمست الكرة يد أحد لاعبي الكونغو، لكن ريان مايي أضاعها. وكان حكيمي قريبا من تسجيل هدف التعادل من رأسية، لكن الكرة مرت محاذية لمرمى الحارس جويل.

