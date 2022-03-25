تعادل منتخب الكويت الوطني الأول لكرة القدم اليوم الجمعة مع نظيره منتخب لاتفيا بنتيجة (1-1) في مباراة دولية ودية ضمن إطار معسكر خارجي (للأزرق) أقيم في مالطا.

وسجل منتخب الكويت هدف السبق في الدقيقة ال12 عن طريق اللاعب بدر المطوع ليدرك منتخب لاتفيا التعادل عبر ريبتس سافالينكس في الدقيقة ال55.

ويأتي المعسكر للوقوف على جاهزية منتخب الكويت في تصفيات كأس آسيا المؤهلة للنهائيات في الصين عام 2023 ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الأردن وإندونيسيا ونيبال التي تستضيف الكويت مجموعتها وتنطلق في الثامن من يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يخوض (الأزرق) مباراة دولية ودية اخرى تجمعه من نظيره منتخب مالطا يوم 29 مارس الجاري.

ووفق القرعة التي أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم 24 فبراير الماضي تم توزيع المنتخبات إلى ست مجموعات بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة ويتأهل أصحاب المراكز الأولى إضافة إلى أفضل خمسة منتخبات في المركز الثاني.