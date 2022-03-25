تونس تقبل هدية مالي الغالية وتضع قدما في المونديال

حقق منتخب تونس مساء اليوم في باماكو انتصارا ثمينا على حساب منتخب مالي بهدف دون رد سجله موسى سيسيكو في الدقيقة 35 ضد مرماه في اطار ذهاب الدور الاخير من تصفيات مونديال قطر 2022 ، انتصار جعل نسور قرطاج يحلقون في سماء باماكو ويضعون قدما في كاس العالم .

هدف بنيران صديقة وبطاقة حمراء في الشوط الاول

حاول منتخب تونس منذ انطلاقة اللقاء مباغتة الدفاع المالي فقام بمحاولة هجومية في الدقيقة الرابعة عن طريق سيف الدين الجزيري الذي طالب بركلة جزاء معتبرا ان كرته لمست احد مدافعي مالي لكن الحكم الاثيوبي باملاك تيسيما امر بمواصلة اللعب .

وفي الدقيقة الثامنة وجه نعيم السليتي كرة في عمق دفاع مالي لكن الحارس مونكورو كانا سباقا على الكرة امام يوسف المساكني وحرمه من افتتاح النتيجة

وبعد الربع ساعة الاولى الذي كانت فيه الأفضلية لمنتخب تونس ،بدأ منتخب مالي ياخذ بزمام الامور فقام في الدقيقة 18 بمحاولة هجومبية خطيرة عن طريق عبدالله ديابي لكن تصويبة الأخير تالق امامها الحارس التونسي البشير بن سعيد .

وفي الدقيقة 28 اتيحت لمنتخب مالي فرصة ثمينة لافتتاح النتيجة عن طريق دوكيلاس الذي كان في مكان مناسب للتسجيل لكنه يصوب بقوة بجانب مرمى الحارس بن سعيد .

فرصة رد عليها منتخب تونس عن طريق محمد علي بن رمصان في الدقيقة 32 حين انفرد بالحارس ابراهيم مونكورو الذي تالق امام التصويبة القوية لبن رمضان وانقذ مرماه من هدف بدا محقق .

وفي الدقيقة 35 واثر تبادل كروي بين لاعبي مالي في مناطقهم وعلى اثر ضغط من يوسف المساكني يفرض على لاعب ستاندار ديلياج موسى سيسيكو يعيد الكرة لحارس مرماه دون التثبت من انه كان متقدما ليسكن الكرة في الشباك ويهدي تونس هدفا (1 – 0) .

وبعد قبول الهدف بنيران صديقة حاول منتخب مالي تعديل النتيجة في الدقيقة 37 لكن محمد دراجر انقذ الموقف واخرج الهجمة المالية في الركنية والتي لم تأت بالجديد .

وتواصلت متاعب منتخب مالي باشهار الحكم الاثيوبي ورقة حمراء في وجه اللاعب منتخب موسى سيسيكو في الدقيقة 40 بسبب عرقلته لسيف الدين الجزيري حين كان وجها لوجه مع الحارس مونكورو .

ولم يستغل نعيم السليتي في الدقيقة 42 الكرة الثابتة في مكان مناسب للتسجيل بما انه صوب فوق مرمى منكورو ..

الدفاع التونسي يصمد في الشوط الثاني

مع انطلاقة الشوط الثاني قام مدرب المنتخب المالي محمد ماجاسوبا بثلاث تغييرات بحثا عن اعطاء نفس جديد لفريقه خصوصا في ظل النقص العددي .ونزل نسور مالي للهجوم بحثا عن التعديل .فحاول اداما تراوري في الدقيقة 51 مباغتة الحارس البشير بن سعيد بتصويبة قوية من بعيد لكن كرته مرت بجانب المرمى بقليل .

وكاد منتخب مالي ان يعدل النتيجة في الدقيقة 62 اثر خروج غير موفق للحارس البشير بن سعيد لكن الدفاع التونسي كان يقظا وانقذ الموقف ليخرج الكرة من مناطقه . وفي الدقيقة 65 اقحم المدير الفني لمنتخب تونس جلال القادري المهاجم ياسين الخنيسي مكان سيف الدين الجزيري الذي كان وراء خروج الورقة الحمراء للمالي موسى سيسيكو .

وبقي منتخب مالي يلهث وراء التعديل لكنه اصطدم بدفاع تونسي حصين . وفي الدقيقة 72 حاول يوسف المساكني مباغتة الحارس ابراهيم مونكورو لكن كرته مرت فوق مرمى الحارس مونكورو .

وفي الدقيقة 81 كاد منتخب تونس ان يقبل هدف التعادل على اثر خروج غير موفق للحارس البشير بن سعيد .. وفي الدقيقة 84 اقحم مدرب تونس جلال القادري مرتضى بن وناس مكان نعيم السليتي وانيس بن سليمان مكان يوسف المساكني .

وتميزت محاولات منتخب مالي بالتسرع وقلة التركيز وهو ما جعله يفشل في الوصول الى التعديل امام جماهيره العريضة التي غض بما ملعب 26 مارس بباماكو .لتنتهي المباراة بفوز ثمين لمنتخب تونس .

