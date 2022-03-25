الجزائر تضع قدما في كأس العالم بالفوز على الكاميرون

قطع المنتخب الجزائري شوطا مهما في طريقه لبلوغ نهائيات كأس العالم، بعد فوزه أمام مستضيفه، منتخب الكاميرون، بنتيجة هدف دون رد، اليوم الجمعة، في ذهاب الدور الفاصل.

هدف المباراة الوحيد، وقعه إسلام سليماني، في الدقيقة 40.

الشوط الأول شهد سيطرة سلبية كاميرونية، في ظل الأسلوب الدفاعي الذي اعتمده المنتخب الجزائري، حيث كان الانضباط التكتيكي السمة الأبرز لأشبال بلماضي، الذين اعتمدوا على الهجمات السريعة، وكانوا الأخطر من ناحية الفرص.

أولى فرص المرحلة الأولى، جاءت في الدقيقة 13، عبر مهاجم سبورتينغ لشبونة إسلام سليماني، حيث نجح في خطف كرة من وسط الملعب، ثم انطلق بسرعة لينفرد بالحارس أونانا، ليسدد بقوة لكن محاولته اصطدمت ببراعة الأخير.

بعدها استمر السجال في وسط الملعب، إلى غاية الدقيقة 40 عندما تحصل المنتخب الجزائري على مخالفة، على الجهة اليمنى ليتولى بلايلي تنفيذها، حيث وزع كرة دقيقة وجدت سليماني، الذي حولها برأسية قوية إلى الشباك، رغم محاولة أونانا التصدي لها.

الشوط الثاني، شهد تراجع اللاعبين الجزائريين للخلف، وهو ما أغلق كافة المنافذ أمام لاعبي المنتخب الكاميروني، الذين عجزوا عن الاقتراب من مرمى الحارس مبولحي.

الفرصة الأولى للكاميرونيين جاءت في الدقيقة 71، حيث توغل ايتولو على الجناح، قبل أن يسدد كرة على شكل توزيعة، والحارس مبولحي في المكان المناسب.

وفي الدقيقة 78، تولى بلايلي تنفيذ ركنية على الجهة اليمنى، لتصل الكرة إلى ماندي، الذي كان أمام المرمى، لكن تسديدته لم تكن بشكل المطلوب.

الجدار الدفاعي للمحاربين، اضطر لاعبي المنتخب الكاميروني إلى التسديد من بعيد، وهو ما حدث في الدقيقة 85، عبر سامويل أوم جويت، الذي توغل من الوسط وسدد الكرة بقوة والحارس مبولحي، يتصدى ببراعة.

وكان المنتخب الجزائري قادرا على إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 89، حيث قاد بلايلي هجوما مرتدا خاطفا، وتلاعب بالمدافع تولو، قبل أن يوزع الكرة للقادم بسرعة بن دبكة الذي نجح في اللحاق بالكرة، لكن تسديدته أخطأت الإطار.











