“الداخلية”: ضبط سوريون وأردنيون وسريلانكيون امتهنوا “التسول” برفقة أطفال

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية انه بناء على تعليمات وتوجيهات من وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس في ضبط المخالفين للقوانين وفرض هيبة القانون ومكافحة ظاهرة التسول.

اسفرت المتابعة الأمنية للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط 15 شخصاً وبرفقتهم أطفال أثناء قيامهم بأعمال التسول في أماكن مختلفة… وهم من الجنسية الأردنية… والسورية .. والسريلانكية.

وتؤكد الإدارة انه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المضبوطين وتسجيل قضية اهمال في رعاية قاصر بحقهم، واحالتهم الى جهات الاختصاص، واستدعاء كفلائهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأوضحت الإدارة ان وزارة الداخلية تبذل كافة الجهود لمكافحة هذه الظاهرة وأن القضاء عليها يستلزم تعاون الجميع عن طريق إبلاغ الجهات المختصة عن طريق الاتصال بهاتف الطوارئ 112