“الصحة” تدعو لمواصلة “الالتزام بالاشتراطات الصحية” خلال شهر رمضان المبارك

هنأت وزارة الصحة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعية بهذه المناسبة الكريمة لمواصلة «الالتزام بالاشتراطات الصحية»، في سبيل المحافظة على استمرار الانفتاح عقب رفع القيود التي كانت مفروضة خلال فترة جئحة كورونا.

وقالت الوزارة في بيان: “يسعدنا أن نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد، وللشعب الكويتي، راجين من الله تعالى أن يعيد علينا هذا الشهر بالخير واليمن والبركات.

ونحمد الله سبحانه أن من علينا بأن يأتي شهر رمضان هذا العام ومؤشرات وباء كوفيد-19 في تحسن واضح، وندعو الله تعالى أن يستمر انحسار هذا الوباء عن وطننا والعالم أجمع.

ولما كان الشهر الفضيل هو مناسبة تكثر بها التجمعات الاجتماعية والتزاور في المنازل والدواوين، وكذلك يحرص الكثير فيه على أداء العمرة والصلاة في المساجد، وبالرغم من تخفيف الكثير من الإجراءات والعودة الى الحياة الطبيعية، فلازلنا ومن باب المحافظة على استمرار هذا الانفتاح، ندعو جميع المواطنين والمقيمين وخاصة كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية، ولبس الكمام في الأماكن المغلقة، والحفاظ على التباعد، وتطهير الأيدي، وعدم المصافحة والتقبيل، وتجنب التجمعات، وحصر اللقاءات وفق نطاق الأسرة.

كما ندعو ونؤكد على أهمية أخذ جرعات التطعيم لمن لم يستكمل تطعيمة، حفاظاً عل صحتهم وسلامتهم، وعلى المكتسبات الصحية للبلاد”.