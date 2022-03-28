وزير الصحة تفقّد “الأميري”: إنشاء وحدة عناية مركزة للأطفال وتأهيل مركز ثنيان الغانم للجهاز الهضمي

تفقد وزير الصحة الدكتور خالد السعيد، يرافقه وكيل الوزارة الدكتور مصطفي رضا، ووكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور عبد الرحمن المطيري مستشفى الأميري صباح اليوم.

وأطلع الوزير خلال جولته في المستشفى بحضور مدير منطقة العاصمة الصحية الدكتورة أفراح الصراف، ومدير المستشفى الدكتور علي العلندا، ورئيس الهيئة الطبية في المستشفى الدكتور محمد الجارلله، على سير العمل، وتقديم الخدمة داخل بعض أجنحة المستشفى وفي قسم الطوارئ والمختبرات.

وتضمنت الجولة توجيه الوزير السعيد بإنشاء وحدة عناية مركزه للأطفال، ووحدة لعلاج اليوم الواحد Day Care Unit للمحاليل الوريدية للأطفال، لتتولى تقديم الخدمة لكل المناطق التابعة لمنطقة العاصمة الصحية.

كما شملت الجولة توجيه الوزير السعيد أيضا العمل على إعادة تأهيل وتنظيم مركز ثنيان الغانم للجهاز الهضمي، لتحسين جودة الخدمات وسبل تقديمها وفق أفضل المعايير العالمية، تنفيذاً لرؤية الكويت 2035، والتي تتميز بأنها تقوم على ثلاث مرتكزات تشمل المستوي التأهيلي للجودة، وتقديم الخدمة الصحية الفعالة في الوقت والمكان المناسب، وتقديمها وفق أحدث التطورات العلمية والمهنية.