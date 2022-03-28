إضافة وتحديث الهاتف والبريد الإلكتروني عبر خدمات المعلومات المدنية في «سهل»

أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم عن اضافة خدمتين جديدتين حصرياً عبر التطبيق من قبل الهيئة العامة للمعلومات المدنية من خلال قائمة الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمستخدمي التطبيق.

وأوضح كاظم أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية قامت بإدراج خدمتي (إضافة وتحديث رقم الهاتف) و (إضافة وتحديث البريد الإلكتروني) بما يتيح للمواطنين والمقيمين إمكانية اضافتهما او تحديثهما مباشرة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) وهو أمر يعزز من إمكانية وصول مستخدم التطبيق للخدمات الحكومية والتقديم عليها بسهولة أكبر، خاصة في حال قيام الفرد بتغيير رقم هاتفه وحاجته لتحديثه برقم هاتف آخر، و كذلك الحال مع البريد الإلكتروني الذي يود تحديثه لتلقي اي وثائق او إشعارات من قبل الجهات التي يطلب خدمات منها.

وبين كاظم أن الجهود التي تبذل من قبل فرق الهيئة العامة للمعلومات المدنية تسهم في تسريع إمكانيات التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) وتعزز من تجربة مستخدمي التطبيق عبر الهواتف الذكية بالوصول للخدمات الحكومية وانجاز تعاملاتهم الرسمية بسهولة.