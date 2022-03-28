النصر بطلاً لـ كأس الاتحاد” للمرة الأولى

توج النصر بكأس الاتحاد التنشيطية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه على العربي 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي في المباراة النهائية للمسابقة، اليوم الاثنين.

تقدم العربي عبر سيف الحشان (41)، وتعادل النصر عن طريق محمد دحام (66).

وفي ركلات الترجيح سجل لـ «العنابي» مشعل فواز وعدي الصيفي ومحمد دحام ومشاري العازمي وعبدالمحسن العجمي، فيما أحرز ركلات «الأخضر» عبدالله الشمالي وسيف الحشان والنيجيري ستيفن جوبي والسوداني وليد الشعلة واهدر الجزائري طارق بوعبطة.

وقام رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ أحمد اليوسف بتسليم الكأس الى قائد الفريق الفائز وزملائه كما تسلم لاعبو الميداليات الفضية فيما آل المركز الثالث والميداليات البرونزية لفريقي القادسية و«الكويت» مشاركة بعد إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.