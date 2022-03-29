الإمارات تقهر كوريا الجنوبية وتبلغ الملحق الآسيوي للمونديال

تأهل المنتخب الإماراتي، للقاء أستراليا في الملحق الآسيوي لكأس العالم، بعد فوزه على ضيفه الكوري الجنوبي، بهدف دون رد، على ستاد آل مكتوم بنادي النصر.

وحسم الأبيض الإماراتي، المركز الثالث في المجموعة الأولى، بعد وصوله إلى 12 نقطة، فيما أنهت كوريا الجنوبية مشوارها باحتلال الوصافة برصيد 23 نقطة.

وكانت كوريا الجنوبية، قد حسمت تأهلها المباشر، إلى نهائيات كأس العالم في قطر، ولذا اعتبرت مباراتها مع الإمارات، تحصيل حاصل بالنسبة لها.

ونجح "الأبيض" في تضييق المساحات، والتمركز بشكل جيد في نصف ملعبه، مما منع الخصم من بناء هجمات خطيرة.

ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 15، للتأكد من كرة كان فيها شك، بركلة جزاء للإمارات.

وغابت الخطورة الحقيقية على المرمى باستثناء فرصة حاول المهاجم الكوري لعبها ساقطة خلف الحارس خالد عيسى، وارتدت من القائم ولم تجد متابعة جيدة من الضيوف بالدقيقة 43.

واستأنف الحكم المباراة مجددًا بعد عودته إلى الفار في الوقت بدل الضائع، لوجود شك بوجود لمسة يد على المدافع خليفة الحمادي، وأطلق بعدها صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل.

وازداد الأداء سرعة في الشوط الثاني، وتمكن حارب سهيل من خطف هدف الفوز للإمارات في الدقيقة 54، من هجمة مرتدة وانفرد بالحارس الكوري، ووضع الكرة في الشباك لحظة خروجه من المرمى.

وكاد منتخب كوريا الجنوبية أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 60، من رأسية لامست يد الحارس خالد عيسى، وارتطمت بالعارضة وأكملت مسارها إلى ركلة ركنية.

وضغط الكوريون بكل خطوطهم، وتألق خالد عيسى في التصدي لكرة خطيرة للضيوف في الدقيقة 82، وحاول الإماراتيون تخفيف الضغط بهجمات مرتدة، لتنتهي النتيجة بفوز الإمارات.