منتخب الكويت يخسر “وديا” من مالطا

خسر منتخب الكويت الوطني في كرة القدم من مضيفه المالطي بهدفين دون مقابل، اليوم الثلاثاء، في ختام معسكره التدريبي في العاصمة المالطية فاليتا استعداداً لتصفيات كأس آسيا «الصين 2023».

وكان «الأزرق» تعادل مع لاتفيا 1-1 في اللقاء الودي الأول بالمعسكر.

وانهى المضيف الشوط الاول متقدماً بهدفين عبر الكسندر ستاريانو بعدما نفذ تيدي توما ركلة حرة ارتطمت بحائط الصد الكويتي وحاول خالد صباح ابعادها لتتهيأ الى ستاريانو الذي سدد الكرة فتحولت من صباح لترتطم بالعارضة وتسقط خلف خط المرمى (29).

ولم تمض سوى دقائق حتى اضاف توما الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة من ستاريانو وضعته في مواجهة الحارس احمد عادي فسدد بقوة في سقف المرمى (33).