السنغال إلى كأس العالم على حساب مصر

تأهل منتخب السنغال إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بعدما تغلب على منتخب مصر بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء باستاد ديامينياديو في إياب الدور الفاصل المؤهل عن تصفيات قارة أفريقيا.

فاز منتخب السنغال في الوقت الأصلي والاضافي بنتيجة 1-0 بهدف سجله بولاي ديا في الدقيقة 4 ليتعادل المنتخبان بعد فوز مصر ذهابا بنفس النتيجة وحسمت ركلات الترجيح الموقف.

سجل لمنتخب مصر في ركلات الترجيح عمرو السولية وأضاع محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.

وسجل منتخب السنغال إسماعيلا سار وبامبا ديانج وساديو ماني وأضاع كاليدو كوليبالي وساليو سييس

المباراة في مجملها جاءت حافلة بالندية والكفاح بين لاعبي المنتخبين قبل أن تحسمها ركلات الترجيح.

بدأت المباراة بأجواء متوترة واستفزازات متواصلة من جانب الجماهير السنغالية كما أن المنتخب السنغالي داخل أرض الملعب لعب بأسلوب الضغط العالي منذ الدقيقة الأولى مع ارتباك لاعبي مصر.

وسجل منتخب السنغال هدف التقدم مبكراً بعد مرور 4 دقائق فقط من خطأ على حدود منطقة الجزاء ضد عمر جابر أرسله إدريسا جايي وأبعدها فتوح بطريقة خاطئة ولكن بولاي ديا سجل في مرمى الشناوي مستغلا هفوة دفاعية واضحة.

توترت أجواء المباراة مع إلتحامات قوية من لاعبي السنغال بدأت ضد عمرو السولية ثم خطأ ضد مرموش ورفض الحكم مصطفى غربال إشهار البطاقة الصفراء.

وجه النني تسديدة فوق العارضة واستمر الضغط السنغالي مع تحركات خطيرة من ساديو ماني وتسديدة قوية من إسماعيلا سار أبعدها الشناوي ببراعة.

تلقى منتخب مصر ضربة قوية بإصابة رامي ربيعة مدافع الفريق وحل على حسابه أيمن أشرف في الدقيقة 29.

نال عمر جابر إنذارا مع استحواذ كامل للمنتخب السنغالي بينما حاول تريزيجيه بشكل فردي وتلقى منتخب مصر ضربة جديدة بإصابة عمر جابر وحل على حسابه إمام عاشور في الدقيقة 36.

أبعد إمام عاشور فرصة سنغالية خطيرة من عرضية ماني التي شتتها عاشور فوق العارضة ونال أيمن أشرف مدافع منتخب مصر إنذارا مع نهاية الشوط الأول بتأخر الفراعنة.

بدأ الشوط الثاني بنشاط هجومي مصري وفرصة خطيرة من تريزيجيه الذي مرر كرة عرضية لم يستغلها صلاح وطالب لاعبو منتخب مصر بحالة طرد ولكن الحكم أكد عدم وجود خطأ نتيجة إلتحام ضد السولية.

أبعد إمام عاشور والشناوي محاولة سنغالية مرتدة بينما انطلق إسماعيلا سار يساراً بلا خطورة وقبلها تسديدة خطيرة من ماني أبعدها ياسر إبراهيم ثم تصويبة من جايي فوق العارضة.

أبعد ياسر إبراهيم كرة عرضية خطيرة من بونا سار ودفع منتخب السنغال بلاعبه بامبا ديانج على حساب بونا سار في الدقيقة 68.

وأشرك منتخب مصر 3 تغييرات بنزول مصطفى محمد ونبيل عماد دونجا وأحمد سيد زيزو على حساب مرموش والنني وتريزيجيه.

وأضاع منتخب مصر فرصة خطيرة من عرضية صلاح التي حولها زيزو برأسه بجوار القائم.. وأضاع زيزو تسديدة بجوار القائم بعد مجهود فردي رائع.

أرسل زيزو عرضية أخرى لم يستغلها الهجوم المصري ثم انطلاقة من فتوح.. وأشرك المنتخب السنغالي اللاعب شيخو كوياتيه بدلا من نامباليس ميندي في الدقيقة 81 كما دفع باللاعب بابي جايي على حساب بولاي ديا.

أضاع إسماعيلا سار انفرادا محققا بعد تمريرة بينية خطيرة وسدد بجانب القائم.. وتراجع أداء المنتخبين بشكل واضح وأرسل إسماعيلا سار عرضية لم يستغلها بابي جايي.. وخرج اللقاء في الوقت الأصلي بخسارة مصر واللجوء للوقت الإضافي للتعادل في مجموع اللقاءين.

بدأ الوقت الإضافي بضغط سنغالي ورأسية خطيرة أبعدها الشناوي والذي تصدى لفرصة محققة من عرضية خطيرة من ماني حولها إسماعيلا سار في المرمى لكن الشناوي أنقذها بأعجوبة.

وأرسل إمام عاشور كرة عرضية خطيرة لم يستغلها مصطفى محمد ؛ وأنقذ الشناوي كرة عرضية خطيرة للسنغال مع نهاية الوقت الإضافي الأول بنفس النتيجة.

وبدأ المنتخب السنغالي الشوط الإضافي الثاني بتسديدة قوية من بابي جايي بجوار القائم.. وسدد بامبا ديانج بجوار المرمى ودفع منتخب السنغال باللاعب بابا سار على حساب إدريسا جايي.

ودفع منتخب مصر باللاعب محمود علاء في خط الدفاع بدلا من حمدي فتحي الذي غادر مصاباً.. وأبعد ياسر إبراهيم عرضية خطيرة من يوسف سبالي ثم تصويبة في وجه دونجا الذي نال إنذارا لإضاعة الوقت وخرج اللقاء بالوقت الإضافي بنفس النتيجة ولجأ المنتخبان بركلات الترجيح.