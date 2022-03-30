ثنائية فيرنانديز تحلق بالبرتغال إلى المونديال

حجزت البرتغال، بطاقة التأهل إلى المونديال، بالفوز 2-0 على مقدونيا الشمالية، اليوم الثلاثاء، في نهائي الملحق الأوروبي.

سجل ثنائية منتخب البرتغال، برونو فيرنانديز في الدقيقتين 32 و65.

جاءت المحاولة الأولى لصالح البرتغال في الدقيقة 13، بعدما أرسل كانسيلو، عرضية من الجانب الأيمن، تابعها فيرنانديز برأسية علت العارضة.

وكادت البرتغال أن تفتتح التسجيل في الدقيقة 14، بانفراد لرونالدو، أنهاه بتسديدة أرضية قوية من داخل المنطقة، مرت بجوار القائم.

وعادت البرتغال لتشكيل الخطورة في الدقيقة 24، بعدما ارتقى جوتا لعرضية وسدد رأسية اصطدمت بالأرض وعلت العارضة.

وافتتحت البرتغال، التسجيل في الدقيقة 32، بعد خطأ في التمرير من مقدونيا، ليفتكها فيرنانديز ومررها إلى رونالدو الذي انطلق بدوره، قبل أن يعيد ويمهد الكرة لفيرنانديز على حدود المنطقة، والذي سدد بدوره كرة أرضية سكنت الشباك.

وتواصل ارتباك مقدونيا بعدما أرسل رونالدو، عرضية داخل المنطقة، أخطأ الحارس في الإمساك بها، ليفتكها جوتا وسدد مباشرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، سدد كانسيلو، لكن الكرة ذهبت أعلى العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرتغال بهدف.

وبدأت البرتغال الشوط الثاني بقوة في الدقيقة 52، بتسديدة أرضية من فيرنانديز من خارج منطقة الجزاء، أمسك بها حارس مقدونيا.

وبحث رونالدو عن قتل المباراة، بارتقاء لعرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 59، مسددًا رأسية ذهبت أعلى العارضة.

وتمكن منتخب البرتغال من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 65، بعدما أرسل جوتا عرضية داخل المنطقة إلى فيرنانديز الذي سدد بدوره على الطائر داخل الشباك.

وحاولت مقدونيا تقليص الفارق في الدقيقة 72، بتسديدة أرضية من خارج المنطقة عبر بردي، ذهبت بعيدًا عن المرمى.

ولم تشهد الدقائق المتبقية، أي جديد، لينتهي اللقاء بفوز البرتغال بهدفين دون رد والتأهل إلى كأس العالم.



