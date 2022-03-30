رسميا.. انتهاء عقد كيروش مع الاتحاد المصري

انتهى بشكل رسمي، تعاقد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، مع اتحاد الكرة، بعد فشله في قيادة الفراعنة للتأهل إلى كأس العالم.



وينص عقد كيروش مع اتحاد الكرة المصري على اعتباره مفسوخًا من تلقاء نفسه، حال فشل المنتخب في الصعود لكأس العالم، دون وجود التزامات على الاتحاد للمدرب.



وخسر منتخب مصر أمام السنغال في إياب المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح.



وفاز منتخب مصر في الذهاب بهدف دون رد، وخسر في العودة بالسنغال بنفس النتيجة، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي حسمت تأهل السنغال.



وكان الاتحاد المصري تعاقد في عهد اللجنة الثلاثية السابقة مع كارلوس كيروش خلفًا لحسام البدري، الذي أقيل بعد تعادل الفراعنة مع الجابون في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لتصفيات كأس العالم.

