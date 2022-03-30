نسور قرطاج يحلقون بأمان إلى مونديال قطر

حسم منتخب تونس تأهله لمونديال قطر 2022 بعد التعادل 0-0 مساء اليوم الثلاثاء مع ضيفه مالي، في رادس، في إياب الدور النهائي المؤهل لكأس العالم.

وكان منتخب تونس فاز في لقاء الذهاب في باماكو 1-0 سجله موسى سيسوكو بالخطأ في مرماه.

وسجل نسور قرطاج حضورهم في المونديال للمرة السادسة في تاريخ الكرة التونسية.

سيطرة بيضاء



دخل منتخب مالي مباشرة في صلب الموضوع بحثا عن افتتاح النتيجة لتوزيع الأوراق من جديد، وتعديل الكفة بعد هزيمته في ملعبه.

ومنذ الدقيقة الأولى هاجم الضيوف عن طريق أمادو تراوري الذي مرر في اتجاه دجيمبو، فمرت تسديدة الأخير فوق مرمى البشير بن سعيد حارس تونس.

وسجل منتخب مالي هدفا في الدقيقة 4 عن طريق ديادي ساماساكو لكن الحكم السنغالي ماجات نداي، ألغاه بداعي التسلل بعد مراجعة الفار.

وسيطر منتخب مالي على وسط الميدان وعلى مجرى اللعب بحثا عن افتتاح النتيجة لكن الدفاع التونسي حرمه من ذلك.

وأتيحت الفرصة الوحيدة لمنتخب تونس في الدقيقة 26 حين مرر يوسف المساكني كرة ذكية وضعت سيف الدين الجزيري وجها لوجه مع الحارس مونكورو لكن مهاجم الزمالك لم ينجح في ترويض الكرة، فأنقذ الدفاع المالي الموقف.

وفي الدقيقة 32 كاد عبد الله ديابي أن يستغل سوء تفاهم بين نادر الغندري ومنتصر الطالبي لكن عيسى العيدوني أنقذ الموقف.

وفي الدقيقة 34 لجأ المدرب محمد ماجاسوبا لتغيير اضطراري بعد إصابة أمادو حيدرا الذي ترك مكانه لمحمد كامارا.

وتواصلت انتفاضة المنتخب المالي، وهدد المرمى التونسي في الدقيقة 38، لكن نادر الغندري أخرج الكرة للتماس.

وفي الدقيقة 41 حاول منتخب تونس مباغتة المنافس لكن الحارس مونكورو اقتنص الكرة دون صعوبة.

وتواصل ضغط المنتخب المالي في الدقائق المتبقية من الشوط الأول، التي كانت ثقيلة جدا على لاعبي منتخب تونس.

استماتة تونسية

بعد فترة الاستراحة تحسن مردود منتخب تونس الذي نزل إلى مناطق منتخب مالي.

وفي الدقيقة 48 أتيحت فرصة لسيف الدين الجزيري لكن تصويبته مرت بجانب المرمى.

ورد منتخب مالي في الدقيقة 51 حين صوب بيسوما بقوة لكن كرته مرت بجانب مرمى البشير بن سعيد.

وفي الدقيقة 52 قاد علي معلول هجوما ومرر كرة في اتجاه بن رمضان، فتصدى الحارس مونكورو لتصويبة الأخير.





















