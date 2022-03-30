سيناريو مثير يحمل الكاميرون للمونديال بدلًا من الجزائر

أحبط منتخب الكاميرون، خصمه الجزائري، وتغلب عليه بنتيجة 2-1، اليوم الثلاثاء، على ملعب مصطفى تشاكر، في إياب الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم.

تقدم الضيوف في الدقيقة 22 عن طريق ماكسيم تشوبو موتينج.

وانتهى الوقت الأصلي بتقدم الكاميرون بهدف دون رد، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي، بعد فوز الجزائر ذهابًا بنفس النتيجة.

وفي الوقت الإضافي، نجح محاربو الصحراء في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 118 عن طريق أحمد توبة.

وأعتقد الجميع أن اللقاء سيذهب لركلات الترجيح، قبل أن يسجل كارل توكو إيكامبي، هدف فوز وتأهل الكاميرون لكأس العالم.