بيكهام: مونديال قطر في توقيت مثالي.. وأرشح هذا الثلاثي للقب

أشاد نجم الكرة الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام بالطبيعة متقاربة المسافات، التي تميّز بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام بقطر 2022، والأثر الإيجابي الذي سيعود على أداء اللاعبين، وانعكاس ذلك على المشجعين.

وأعرب بيكهام في حوار مع موقع اللجنة المنظمة لكأس العالم، قبل إجراء القرعة النهائية لمونديال قطر 2022، عن تطلعه إلى حضور حفل سحب القرعة النهائية، والذي يستضيفه مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات يوم الجمعة المقبل، وانطلاق أول نسخة من كأس العالم في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وأشار قائد منتخب إنجلترا السابق إلى أن منافسات كأس العالم، تقام في توقيت مثالي للمنتخبات المشاركة، أي في منتصف الموسم في معظم دوريات كرة القدم بالعالم، واللاعبون في قمة الأداء واللياقة البدنية.

قرعة المونديال

وعن مشاعره حول القرعة؛ أكد بيكهام أن هذا الحدث يحمل أهمية خاصة لمجتمع كرة القدم بأسره، حيث يشير إلى قرب انطلاق البطولة، لافتا إلى تطلع اللاعبين والمشجعين إلى هذا الحدث بكثير من الشغف والفضول لمعرفة المجموعات.

وأضاف: "لا شك أن إجراء القرعة يمثل لحظة في غاية الأهمية للاعبين والمشجعين، والتي تؤشر على قرب انطلاق البطولة التاريخية، حيث يتزايد الحماس والإثارة كلما اقتربنا أكثر من صافرة البداية".

وأوضح بيكهام أن تقارب المسافات في قطر، وقرب الاستادات من بعضها سينعكس بشكل إيجابي على أداء اللاعبين، كما سيعود بكثير من المزايا على المشجعين، ويضمن للجميع مشاركة ممتعة على كافة المستويات.

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وتابع: "المسافات القريبة بين الاستادات تنطوي على فائدة كبيرة للاعبين، حيث لا تتجاوز أقصى مدة للتنقل بين ستادات المونديال ساعة واحدة بالحافلة، مقارنة بنسخ كأس العالم التي شاركت فيها، حيث كنا نحتاج من يومين أو 3 أيام للتعافي من الإجهاد بعد خوض المباريات، ومن الإرهاق الناتج عن السفر بين المدن التي تحتضن ستادات البطولة".

ودعا بيكهام اللاعبين الذين سيخوضون مباريات كأس العالم لأول مرة أن يستمتعوا بالبطولة، قائلا: "تكتسب بطولة كأس العالم أهمية خاصة للاعبين ولعشاق كرة القدم، وأدعو اللاعبين إلى اغتنام الفرصة والاستمتاع بالبطولة التي قد تكون الوحيدة في مسيرتهم الكروية".

توقيت مثالي

وأشار إلى أن المشجعين في النسخ السابقة من البطولة كان يتعين عليهم السفر لمسافات طويلة وتكبد المزيد من النفقات، إلا أن الأمر مختلف هنا في قطر، مع الطبيعة متقاربة المسافات للبطولة، والتي تتيح لهم الإقامة في نفس المكان وحضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد.

وأكد بيكهام أن إقامة مونديال قطر 2022 في توقيت مثالي، خلال شهري تشرين ثان/نوفمبر وكانون أول/ديسمبر المقبلين، يعني أن منافسات البطولة تقام في منتصف الموسم الكروي لأبرز دوريات كرة القدم في العالم، وهي الفترة التي تشهد ذروة الأداء للاعبي المنتخبات المشاركة.

واستمر: "شاركت مع منتخب إنجلترا في كأس العالم عقب موسم شاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يعد واحدا من أقوى دوريات كرة القدم في العالم وأكثرها تنافسية، وفي نهاية الموسم عادة ما يشعر اللاعبون بالإرهاق والتعب، ويستغرق التعافي بعض الوقت قد يصل لأكثر من عدة أسابيع".

وواصل: "سيسهم انطلاق البطولة في منتصف الموسم، برفع سقف التوقعات تجاه أداء المنتخبات، كما أن الاستادات والمرافق عالمية المستوى، إضافة إلى المناخ المعتدل في هذا الوقت من العام في قطر، سيضمن للاعبين والمشجعين قضاء أوقات لا تضاهى في نسخة مميزة من البطولة".

إرث مستدام

وعن أهمية إقامة البطولة للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي، قال بيكهام أن استضافة الحدث العالمي في هذا الجزء من العالم يشير لمرحلة حاسمة وملهمة للجميع في قطر، مع الأخذ بالاعتبار الإرث المستدام الذي سيتركه مونديال 2022، والذي سيحدث تحولاً في المشهد الرياضي والمجتمعي في البلاد، ويمتد أثره ليشمل المنطقة ودول العالم.

وأكد بيكهام على دور مونديال 2022 باعتباره البطولة الأبرز على الساحة الرياضية العالمية في تعريف العالم بدولة قطر وتاريخها وثقافتها.

وقال: "ستعود استضافة كأس العالم بالعديد من الفوائد على قطر، وستكون هذه النسخة من البطولة بمثابة نافذة البلاد على العالم من حولها، لإبراز الشغف والحماس لكرة القدم في قطر".

منتخب إنجلترا

وعن توقعاته لمنتخب إنجلترا في مونديال قطر، قال بيكهام، إنه دائما يتوقع أفضل أداء للمنتخب الإنجليزي، وهو ما يتوقعه المشجعون، مشيرا إلى أن جاريث ساوثجيت مدرب منتخب الأسود الثلاثة، بذل مجهودا رائعا، وكان له دور فاعل في تأهل الإنجليز لكأس العالم.

وأضاف بيكهام :"خاض المنتخب العديد من المباريات على مدى سنوات، ولا يمكن اعتباره الآن فريقا شابا، لكن يضم بين صفوفه عددا من اللاعبين صغار السن، كما يوجد في الفريق عدد من اللاعبين من أصحاب الخبرات الطويلة مثل هاري كين".

وتابع: "الفرصة مواتية لنا الآن للمشاركة في البطولة ونحن نتمتع بمعنويات عالية ولياقة بدنية جيدة، ويتعين علينا المحافظة على استعدادنا وتقديم أداء يلبي التوقعات".

وعن رأيه بأفضل لاعب في منتخب إنجلترا، أوضح أن هاري كين هو اللاعب الرئيسي للمنتخب الإنجليزي، فهو قائد الفريق وهدافه، ولاعب مهم جدا بالنسبة لمنتخب إنجلترا، حيث يقدم أداءً وفق أعلى المستويات داخل المستطيل الأخضر.

منافسة شرسة

وحول توقعاته بشأن المنتخبات المنافسة لمنتخب بلاده في كأس العالم، قال بيكهام: "عندما تفكر في كأس العالم فإنك تتحدث تلقائيا عن منتخبات البرازيل والأرجنتين وفرنسا، باعتبارها منتخبات رائعة في كرة القدم، وفازت بالعديد من البطولات".

وأكد نجم منتخب إنجلترا السابق، أنه يتطلع أيضا إلى رؤية أداء منتخب قطر، وقال إنه يضم لاعبين شباب، ويتمتع بمسيرة حافلة في كرة القدم، ويعتبر فريقا منسجماً ومتكاملاً، كما أن خوض المباريات على أرضه وبين مشجعيه سيعزز مستوى أدائه خلال البطولة.

وفي ختام حديثه قال بيكهام إنه يشعر برغبة قوية للعودة من جديد لممارسة كرة القدم عندما يدخل إلى الاستادات، وأن ما زال بإمكانه اللعب في الدوري الإنجليزي أو الإسباني، أو ضمن صفوف منتخب إنجلترا.