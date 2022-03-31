14 مصاباً في اندلاع حريق كبير في المباركية

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف أن الوضع تحت السيطرة في ما يتعلق بحريق المباركية، بعدما نجح رجال الإطفاء في محاصرة الحريق من جميع الجهات لعدم امتدادها، وتجري حالياً السيطرة على النيران المشتعلة.

وأوضح النواف الذي تواجد في الموقع أن “لا إصابات أو وفيات لله الحمد في الحريق”. كما تواجد في الموقع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير للنفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس وقيادات القوة العامة للإطفاء.

واندلع حريق ضخم، مساء اليوم الخميس، في منطقة أسواق المباركية، إذ تواجد في الموقع وزيري الداخلية والنفط وقيادات قوة الإطفاء العام.

وأكد مصدر اطفائي لـ «الراي» ان بلاغا ورد الى عمليات الاطفاء عن اندلاع حريق في محل بسوق السلاح في منطقة المباركية قرابة الساعة 3.30 عصر اليوم حيث توجه للتعامل معه 5 مراكز اطفاء والاسناد الفني بالاضافة الى تواجد الطوارئ الطبية.

وأعلنت وزارة الصحة إصابة 14 شخصا جراء الحريق، وتم نقل 4 إلى المستشفى الأميري وواحد إلى (البابطين للحروق) واسعاف 9 في الموقع.