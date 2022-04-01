نواب “حدس” يعلنون رسمياً “عدم التعاون” مع رئيس الوزراء

أعلن نواب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) رسمياً تأييدهم طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء.

وقال النائب أسامة الشاهين في حسابه عبر «تويتر»: أداءً للأمانة وبرًا بالقسم، أعلن تأييدي عدم التعاون مع رئيس الوزراء.

ومن جهته، قال النائب حمد المطر: لا نستهدف مسؤولا ولو اختلفنا معه، ولا نحصنه ان قصر في عمله أياً كان. كنا نتمنى أن نسمع من رئيس مجلس الوزراء ما يطمئننا على مستقبل البلد في ظل التراجع العام في عجلة التنمية، فلم نجد في ردوده ما يطمئن ويوحي بجدية في محاربة الفساد، وعليه أعلن تأييدي ⁧‫عدم التعاون‬⁩ مع رئيس الوزراء‬⁩”.

وأعلن النائب عبدالعزيز الصقعبي: عائدٌ بإذن الله إلى أرض الوطن لحضور جلسة الحسم.. برّاً بقسمي وتأييداً لعدم التعاون‬⁩ مع ⁧‫رئيس الوزراء‬⁩..فالكويت تستحق الأفضل !”.