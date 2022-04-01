أمير قطر يتعهد بتقديم نسخة مونديالية استثنائية في الوطن العربي

تعهد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الجمعة بتقديم بلاده نسخة استثنائية من كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها بلاده في نوفمبر المقبل.

وقال أمير دولة قطر في كلمة له خلال حفل سحب قرعة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 “أشعر بالفخر والسعادة من الآن حتى اللحظة التي سيرى العالم بأننا في قطر كما وعدنا سنقدم نسخة مونديالية استثنائية في وطننا العربي”.

وأضاف “سوف تكون هذه البطولة أول حدث كبير يجمع ويوحد العالم بعد الجائحة (فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19) التي عانى منها العالم على مدار أكثر من سنتين”.

وتابع بالقول “كمشجع ورياضي أتطلع وإياكم لكي نستمتع جميعا بهذا الحدث الكبير وأجوائه الخاصة مدركين أن تأثير مثل هذه الأحداث الرياضية لا يقف عند حد المتعة فقط بل يتعداه إلى مراحل أسمى وأعلى تصل بنا إلى التقارب والتعارف بين شعوب العالم”.

من جانبه اكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو في كلمة له خلال حفل سحب قرعة البطولة أن بطولة كأس العالم (فيفا قطر 2022) ستقام تحت مسمى السلم والسلام.

وأضاف إنفانتينو أن بطولة 2022 ستكون النسخة الأجمل والأحسن ومهرجانا كرويا يشهد حضور أكثر من ثلاثة ملايين شخص لقطر وأكثر من خمسة مليارات مشاهد في جميع أنحاء العالم.

وأوضح أنه باجراء سحب القرعة اليوم نقترب من لحظة الجد داعيا قادة العالم للتباحث والتحاور بمبدأ الأمن والسلام وإيقاف الحروب.

ويفتتح المنتخب القطري مشواره في بطولة كأس العالم (فيفا قطر 2022) لكرة القدم بمواجهة نظيره الإكوادوري في المباراة الافتتاحية التي ستقام في 21 نوفمبر المقبل على استاد البيت.