خسارة صاعقة لتشيلسي أمام برينتفورد

تلقى تشيلسي خسارة مفاجئة من ضيفه برينتفورد 1-4 مساء السبت، ضمن الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل أهداف برينتفورد فيتالي جانيلت (50 و60)، وكريستيان إريكسن (54) ويواني ويسا (87)، فيما أحرز أنتونيو روديجر هدف تشيلسي الوحيد (48).



وتجمد رصيد تشيلسي بهذه الخسارة عند 59 نقطة وبقي في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد برينتفورد إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر.



واعتمد مدرب تشيلسي توماس توخيل، على طريقة اللعب 4-3-3، حيث وقف تياجو سيلفا إلى جانب روديجر في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين سيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو، وتبدال الثلاثاي روبن لوفتوس تشيك ونجولو كانتي ومايسون مونت الأدوار في وسط الملعب، فيما تشكل الخط الخلفي من حكيم زياش وكاي هافرتز وتيمو فيرنر.





في الجانب الآخر، لجأ مدرب برينتفورد توماس فرانك، على طريقة اللعب 4-5-1، حيث تكون الخط الخط الخلفي من كريستوف آجر وبونتوس يانسون وإيثان بينوك وريكو هنري، ووقف على الجناحين كل من مادس رورسليف راسموسين وكريستيان إريكسن، وأدى كريستيان نورجارد دور لاعب الارتكاز، وتحرك أمامه جانليت وبرايان مبويمو، خلف المهاجم الصريح إيفان توني.



أول فرصة خطيرة في اللقاء جاءت في الدقيقة السادسة، عندما حاول حارس تشيلسي إدوارد مندي تمرير الكرة، لتصل إلى توني الذي حاول رفعها من فوق الحارس بيد أنها علت المرمى.





وبعدها بدقيقتين، وجّه رورسليف كرة عرضية منخفضة، حولها مبويمو إلى توني الذي تابعها نحو القائم القريب قبل أن ينقذ مندي الموقف.



واصل الفريض الضيف خطورته، وتبادل الدنماركي إريكسن الكرة مع مبويمو، قبل أن يمرر إلى هنري الذي رفعها أمام المرمى إلى توني، لكن رأسية الأخير علت المرمى في الدقيقة 12.





لم يتمكن تشيلسي من كسر تكتل برينتفورد في وسط الملعب، وانتظر حتى الدقيقة 32 لتشكيل الخطورة، عندما عندما مرر كانتي الكرة إلى لوفتوس تشيك الذي أطلق تسديدة لم يجد الحارس رايا صعوبة في التصدي لها.



وارتدت تسديدة مونت من يانسون، قبل أن تعود إليه مجددا، ليمرر إلى زياش الذي تخطى بينوك قبل أن يسدد من زاوية مغلقة كرة تصدى لها الحارس رايا في الدقيقة 39.





ومع بداية الشوط الثاني، تقدم تشيلسي بالنتيجة في الدقيقة 48، عبر روديجر الذي تلقى كرة من كاتني، فيهأها لنفسه قبل تسديدها قوية ارتدت من القائم إلى داخل الشباك.



لكن سرعان ما تمكن برينتفورد من تعديل النتيجة في الدقيقة 50، عندما تصدى مندي لتسديدة مبويمو، لينطلق برينتفورد بهجمة جديدة، فمرر مبويمو إلى غير المراقب جانليت الذي سددها بعيدا متناول الحارس.





وبعدها بأربع دقائق، وضع إريكسن اسمه على لائحة المسجلين، عندما أرسل مبويمو كرة داخل منطقة الست ياردات وسط حالة توهان من دفاع تشيلسي، لم يجد الدولي الدنماركي صعوبة في إيداعها الشباك.



وعاد جانليت ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 60، عندما أسقط الكرة من فوق الحارس مندي، إثر متابعة توني لكرة طويلة أرسلها الحارس رايا.





وأشرك توخيل ماتيو كوفاسيتش وروميلو لوكاكو عوضا عن كانتي وفيرنر، وألغى الحكم هدفا لتشيلسي أحرزه هافرتز في الدقيقة 65، لوجود لمسة يد على اللاعب الألماني.



وكاد رايا يتسبب بهدف في مرماه عندما شتت الكرة لترتد من هافرتز دون أن تجد طريق المرمى في الدقيقة 69، وتمسك لوكاكو بالكرة قبل أن يمرر إلى زياش الذي رفعها عرضية لم تجد من يتابعها أمام المرمى القريب في الدقيقة 81.



وسجل البديل يواني ويسا الهدف الرابع لبرينتفورد في الدقيقة 87، عندما أخطأ دفاع تشيلسي في تشتيت الكرة داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى ويسا الذي سددها مباشرة في الشباك.