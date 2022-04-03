الشاهين: نؤكد تأييدنا لعدم التعاون.. وينبغي عدم ربطه بمنحة المتقاعدين

أكد النائب أسامة الشاهين أن استجواب رئيس الوزراء مستحق ونحن كما أعلنا نؤيد كتاب عدم التعاون الذي اعلن عنه في جلسة استجواب الشيخ صباح الخالد وقناعتنا تشكلت بعد الاستماع إلى مرافعة المستجوبين وردود رئيس الوزراء وعلاوة على ذلك نحن لدينا وقائع تدعم ذهابنا إلى عدم التعاون.

وأوضح الشاهين هناك تحليل متداول يذكر فيه أحدهم أن عدد مؤيدي عدم التعاون 22 فقط، مؤكدا أن هذا الفيديو تم تصويره قبل بلوغ العدد 26 نائبا يؤيدون عدم التعاون مع رئيس الوزراء.

وقال الشاهين «يجب عدم ربط عدم التعاون بصرف المنحة للمتقاعدين لأن الأمر حسم وتم التوافق في اجتماع اللجنة المشتركة الخميس الماضي على منحة 3 آلاف دينار وزيادة سنوية بقيمة 20 دينار مع عدم اغفال زيادة هذه السنة وهي 30 دينار، بالإضافة إلى دعم الخزانة العامة للدولة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وهذا شق حكومي حكومي».