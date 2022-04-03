إنتر يهزم يوفنتوس في عقر داره ويشعل سباق الكالتشيو

انتزع إنتر ميلان فوزا بشق الأنفس من أمام مضيفه يوفنتوس، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم بمعقل اليوفي بأليانز ستاديوم، في قمة لقاءات الأسبوع 31 من الدوري الإيطالي.

أحرز هاكان كالهانجولو هدف المباراة الوحيد لصالح النيراتزوري، من ركلة جزاء في الدقيقة 45+4.

بهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن المتصدر ميلان ونابولي برصيد 66 نقطة لكل منهما، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 59 نقطة بالمركز الرابع.

الفرصة الأولى في المباراة جاءت بعد 7 دقائق، بعد ركنية حصل عليها إنتر، نفذها هاكان داخل المنطقة، ليرتقي سكرينيار ويحولها برأسية باتجاه الشباك، لكن تشيزني نجح في إبعادها عن مرماه.

وكاد هاندانوفيتش بخطأ فادح أن يتسبب في هدف على فريقه بالدقيقة التاسعة، بعد كرة عرضية مررها كوادرادو داخل المنطقة، تعامل معها حارس الإنتر بطريقة غريبة لتسقط أمام كيليني داخل الستة ياردة ويسددها بالعارضة.

وعاد اليوفي بفرصة جديدة عن طريق نجمه ديبالا، الذي باغت هاندانوفيتش بتسديدة عابرة للقارات من مسافة بعيدة، مرت فوق العارضة وضربت الشباك الخارجية.

واستمر هجوم اليوفي على مرمى إنتر، وفي الدقيقة 13 أطلق كوادرادو تسديدة قوية من الناحية اليمنى من خارج المنطقة، تصدى لها هاندانوفيتش بقبضة يده ليبعدها عن مرماه.

طوفان متواصل كاد أن يسفر عن هدف أول لليوفي في الدقيقة 15، بعد تمريرة عرضية ممتازة من فلاهوفيتش الذي مرر العرضية في ظهر لاعبي الإنتر لتجد موراتا في أقصى الناحية اليسرى ليسددها الإسباني برأسية مرت بجوار القائم الأيسر للنيراتزوري.

كوادرادو نجح في سرقة الكرة من أمام باستوني عند الراية الركنية، ليتوغل ويمرر الكرة إلى موراتا أمام المرمى، ليسدد كرة قوية تألق بروزوفيتش ووقف أمامها ببراعة، ليحرم اليوفي من فرصة التقدم بعد مرور نصف ساعة.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للإنتر بعد العودة لتقنية الفيديو بعد وجود خطأ على موراتا ضد دومفريس، سددها كالهانجولو ليتصدى الحارس تشيزني، ويتابعها هاكان وبعض لاعبي يوفنتوس لتدخل في الشباك، لكن حالة من الفوضى ظهرت بعض الهدف.

واستقر الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو من جديد، لإعادة الركلة بعد دخول بعض لاعبي يوفنتوس للمنطقة أثناء تسديد هاكان الركلة، ومن ثم ينجح التركي في تحويلها لأول أهداف اللقاء بالدقيقة 45+4.

البناء من الخلف كاد أن يكلف إنتر هدف التعادل لليوفي، بعد خطأ في التمرير من هاندانوفيتش، نجح موراتا في قطعها ليمرر لديبالا الذي بدوره مرر كرة عرضية باتجاه فلاهوفيتش، لكن بتدخل حاسم نجح بروزوفيتش في إبعاد الكرة لركنية قبل أن تصل لمهاجم اليوفي.

وبعدة تمريرات ممتازة بين أقدام لاعبي السيدة العجوز، وصلت الكرة إلى ديبالا الذي هيأ الكرة بشكل جيد له داخل المنطقة لينفرد لكن دفاع الإنتر نجح في تشتيت الكرة لركنية بالدقيقة 57.

واقترب اليوفي من التسجيل بمحاولة جديدة خطيرة في الدقيقة 63، بعدما مر رابيو وتوغل ليمرر الكرة إلى فلاهوفيتش الذي دار بالمدافع بشكل جيد وأطلق تسديدة قوية بقدمه اليمنى لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لهاندانوفيتش.

زكريا لاعب وسط يوفنتوس الذي شارك كبديل في الشوط الأول، أضاع فرصة هدف رائع بعدما انطلق من منتصف الملعب وتوغل وأطلق تسديدة صاروخية من داخل المنطقة، لتضرب القائم الأيمن لحارس النيراتزوري بالدقيقة 74.

فيدال الذي شارك كبديل، أضاع فرصة ذهبية لتعزيز تقدم الإنتر بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى باريلا الذي هيأها بشكل جيد لفيدال لكن لمسة الأخير للكرة كانت سيئة لتذهب إلى تشيزني.





