قذيفة بيدري تقفز ببرشلونة لوصافة الليجا

حقق برشلونة انتصارا قاتلا بنتيجة (1-0) على نظيره إشبيلية، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من الليجا، في معقل البلوجرانا "كامب نو".

وسجل هدف المباراة الوحيد، بيدري لاعب برشلونة في الدقيقة 72.

وبهذا الانتصار يقفز برشلونة لوصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 57 نقطة، بينما تجمد رصيد إشبيلية عن 57 نقطة في المركز الرابع.

بدأت المباراة بضغط من برشلونة، حيث صوب فيران توريس كرة من داخل منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 8.

وحاول ديمبلي تهديد مرمى إشبيلية، لكن الحارس المغربي ياسين بونو أمسك بالكرة بسهولة في الدقيقة 16.

وأرسل جوردي ألبا تصويبة قوية، مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى إشبيلية، في الدقيقة 22.

وسدد الشاب بيدري لاعب برشلونة كرة قوية، لكنها مرت أعلى مرمى ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية في الدقيقة 27.

وتلقى فيران توريس مهاجم برشلونة كرة داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية أمسك بها بسهولة ياسين بونو حارس إشبيلية في الدقيقة 39.

وطالب أوباميانج مهاجم برشلونة بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 41، نظرًا لجذب كوندي مدافع إشبيلية له من قميصه مما أدى لسقوطه، لكن حكم المباراة لم يحتسب شيئا.

وكاد أوباميانج أن يسجل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 46، حيث سدد كرة داخل المنطقة تألق بونو حارس إشبيلية في التصدي لها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، مرر أوكامبوس كرة لزميله لاميلا داخل المنطقة وسدد كرة قوية لولا تألق تير شتيجن حارس مرمى برشلونة والذي تصدى للكرة في الدقيقة 47.

وصوب بيدري لاعب برشلونة كرة، تصدى لها المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية وحولها إلى الركنية في الدقيقة 51.

وتألق ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية بالتصدي لتصويبة من فيران توريس وحولها إلى ركنية، ثم كرة رأسية من رونالد أراوخو مدافع برشلونة تصدى لها أيضًا.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لإشبيلية على حدود المنطقة، انبرى لتنفيذها إيفان راكيتيتش والذي سدد أعلى مرمى تير شتيجن في الدقيقة 66.

وحرمت العارضة جيرارد بيكيه مدافع برشلونة من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 68، بهد تسديدة رأسية داخل منطقة الجزاء.

وتألق تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، في التصدي لتصويبة من مارسيال لاعب إشبيلية في الدقيقة 71، حيث أمسك بالكرة على مرتين.

ونجح بيدري في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 72، حيث تلقى كرة عرضية من عثمان ديمبلي على الطرف الأيمن، وراوغ لاعبي إشبيلية قبل أن يسدد قذيفة أرضية أسفل يمين ياسين بونو حارس إشبيلية.

وصمد لاعبو برشلونة في الدقائق المتبقية من المباراة، لتأمين النقاط الثلاث التي وضعت الفريق الكتالوني في وصافة جدول الترتيب.







