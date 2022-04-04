النفط يتجاوز 105 دولارات مع استمرار المخاوف حيال الإمدادات

تجاوزت أسعار النفط مستوى 105 دولارات للبرميل اليوم الاثنين مع استمرار المخاوف حيال شح الإمدادات، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وعدم التوصل لاتفاق بشأن النووي الإيراني، بالرغم من سحب دول من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

فاقم غزو أوكرانيا في فبراير بشدة مخاوفاً حيال الإمدادات كانت موجودة بالفعل وترفع أسعار النفط.

وزادت المخاوف من مزيد من الانخفاض في المعروض اعتباراً من هذا الشهر الجاري، بسبب عقوبات فرضت على روسيا وإحجام المشترين عن النفط الروسي.

وارتفع خام برنت 63 سنتاً بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 105.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.08 دولار أو 1.1 بالمئة إلى 100.35 دولار للبرميل.

كان الخامان قد تراجعاً دولاراً لكل منهما في بداية التعاملات بالأسواق اليوم.