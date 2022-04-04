لافروف: صور الجثث في “بوتشا”.. مسرحية

نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله، اليوم الاثنين، إن الرواية الأوكرانية لما حدث في بلدة بوتشا هي «هجوم مزيف» يهدف إلى تقويض موسكو.

وقالت السلطات الأوكرانية اليوم الأحد إنها تحقق في جرائم محتملة ارتكبتها القوات الروسية بعد العثور على مئات الجثث متناثرة حول بلدات مثل بوتشا خارج العاصمة كييف بعد الانسحاب الروسي من المنطقة.

وقال لافروف إن صور الجثث «مسرحية» وإن الرواية الأوكرانية الزائفة للأحداث انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل دول غربية وكييف.

كما دعا لافروف بريطانيا، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر أبريل نيسان، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها بعد أن رفضت طلبا روسيا لعقد اجتماع في شأن بوتشا.