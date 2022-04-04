الصين تستعين بالجيش وآلاف الأطباء في شنغهاي لمواجهة كورونا

أرسلت الصين الجيش وآلاف العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى شنغهاي، للمساعدة في إجراء اختبارات كورونا لجميع سكانها البالغ عددهم 26 مليوناً، مع استمرار الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم الإثنين.

واستيقظ بعض السكان قبل الفجر، حتى يجري لهم أفراد الرعاية الصحية الذي يرتدون الزي الأبيض مسحة الحنجرة ضمن اختبار الحمض النووي، واصطف كثيرون في طوابير بملابس النوم على بعد مترين من بعضهم بعضاً من أجل التباعد الاجتماعي.

وذكرت صحيفة تابعة للقوات المسلحة، أن الجيش الصيني أرسل أمس الأحد أكثر من 2000 من العاملين في المجال الطبي، من مختلف أقسام الجيش والبحرية وقوات الدعم اللوجيستي المشتركة إلى شنغهاي.

ووصل حتى الآن 38 ألفاً من العاملين في الرعاية الصحية، من مقاطعات مثل جيانغسو وتشيجيانغ والعاصمة بكين إلى شنغهاي، وفقاً لوسائل الإعلام الحكومية، والتي أظهرت وصولهم بالقطار فائق السرعة والطائرات وهم يضعون كمامات ويحملون حقائب سفر.