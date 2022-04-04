مدرب هولندا يكشف عن إصابته بسرطان البروستاتا

كشف مدرب منتخب هولندا لكرة القدم لويس فان غال عن إصابته بسرطان البروستاتا وتلقيه العلاج راهناً، لكنه لا يزال ينوي قيادة منتخب الطواحين في كأس العالم بعد سبعة أشهر في قطر.

وقال المدرب البالغ 70 عاماً لقناة «آر تي إل» الهولندية إن اللاعبين «لا يدركون ذلك»، مضيفاً أنه خضع لـ25 جلسة من العلاج الإشعاعي، بما في ذلك أثناء المعسكرات التدريبية للمنتخب الهولندي، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق الذي بدأ العلاج العام الماضي بعد تشخيص حالته في 2020 أن اللاعبين «يعتقدون أني بصحة جيدة، لكني لست كذلك». وأضاف في مقابلة بمناسبة الإصدار المرتقب لفيلم عن حياته بعنوان «لويس»: «هذا جزء من حياتي… مررت بالكثير خلال حياتي، المرض والموت، أصبحت أغنى كإنسان بسبب تلك التجارب».

وفان غال الذي يشرف على المنتخب الهولندي للمرة الثالثة في مسيرته أصيب الأسبوع الماضي بفيروس «كورونا»، كان قد كسر وركه في 2021 بعد سقوطه عن الدراجة.

ووقعت هولندا، وصيفة كأس العالم أعوام 1974 و1978 و2010. في المجوعة الأولى ضمن المونديال إلى جانب قطر المضيفة، الإكوادور والسنغال، علماً بأنها غابت عن النسخة الأخيرة في روسيا 2018 بعد حلولها ثالثة مع فان غال في نهائيات البرازيل 2014. وتخوض هولندا المباراة الافتتاحية لكأس العالم مع السنغال في 21 نوفمبر.

وكان يونايتد الذي أشرف عليه فان غال بين 2014 و2016 من بين الذين تمنوا تعافي مدربهم السابق. وغرّد النادي على موقع «تويتر»: «الجميع في مانشستر يونايتد يقف وراء مدربنا السابق في معركته ضد السرطان… نرسل لك الشجاعة والقوة يا لويس».

أما برشلونة الذي أشرف عليه مرتين وقاده إلى لقب الدوري، فغرّد «أفكارنا وصلواتنا مع مدرّب برشلونة السابق لويس فان غال… ابق قوياً، لويس، وتعافى بسرعة».

كما غرّد نجم برشلونة السابق المهاجم الإنجليزي غاري لينيكر هداف مونديال 1986 «أفضل التمنيات والآمال في الشفاء العاجل للويس فان غال».

وكان فان غال عاد إلى المنتخب البرتقالي بعد استقالة المدرب السابق فرانك دي بور، وذلك بعد الخروج المخيب من دور الـ16 في كأس أوروبا الصيف الماضي.