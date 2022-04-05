القادسية يودع كأس الأمير.. والسالمية يتأهل بصعوبة 

ودّع القادسية منافسات مسابقة كأس الأمير الـ 60 في كرة القدم مبكراً بخسارته من كاظمة بهدف دون مقابل اليوم الاثنين ضمن الدور لتمهيدي .

وضرب “البرتقالي” الذي احرز هدفه الفلسطيني ميشيل ميلاد في الدقيقة (81)، موعداً نارياً مع “الكويت” حامل اللقب في الدور المقبل.

واهدر الاردني احمد العرسان ركلة جزاء لكاظمة احتسبها الحكم النيوزلندي ماثيو كونجر وابعدها حارس القادسية مبارك الحربي (27).

وحقق السالمية تأهلاً صعباً بتجاوزه الساحل 2-1.

وخطف المدافع البرازيلي أليكس ليما هدف الفوز القاتل في الدقيقة (88)، بعدما كانت النتيجة تشير الى التعادل 1-1.

تقدم “السماوي” عبر مدافع الساحل البرازيلي “كليبر” بالخطأ في مرمى فريقه (23) وتعادل “أبناء أبو حليفة” بواسطة فيصل عجب (41).

وينتظر السالمية الفائز من مباراة العربي والصليبخات المقررة الثلاثاء.