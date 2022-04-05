محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 06 أبريل 2022

5 أبريل، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
06 أبريل 2022

حالة الطقس
نهارًا:
حار و غائم جزئيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة .

ليلاً:
معتدل و غائم جزئيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

الحرارة العظمى: 35°
الحرارة الصغرى: 19&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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