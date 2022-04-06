دي بروين يهدي السيتي فوزا صعبا على أتلتيكو مدريد

حقق مانشستر سيتي، فوزا ثمينًا بنتيجة (1-0) على ضيفه أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف مانشستر سيتي الوحيد نجمه البلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة 70.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة الإياب يوم 13 من شهر أبريل/ نيسان الجاري، في معقل الروخيبلانكوس "واندا ميتروبوليتانو".

بدأت المباراة بضغط من مانشستر سيتي، فأرسل كانسيلو تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت بدفاع أتلتيكو مدريد في الدقيقة 10.

وأرسل رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، كرة عرضية داخل المنطقة، لم ينجح جوندوجان في السيطرة عليها حيث سبقه الحارس يان أوبلاك في الدقيقة 18.

وانطلق جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي على الطرف الأيمن، ومرر كرة عرضية أرضية، لكن الحارس يان أوبلاك أمسك بها في الدقيقة 36.

وطالب لاعبو مانشستر سيتي بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 40، إثر سقوط كيفين دي بروين داخل منطقة جزاء أتلتيكو مدريد، لكن حكم المباراة رفض احتساب أي شيء. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، سدد جوندوجان كرة من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالمدافع سافيتش وتحولت إلى ركنية في الدقيقة 46.

وجاء أول تهديد في المباراة من قبل أتلتيكو مدريد في الدقيقة 50، حيث تلقى ماركوس يورينتي كرة في العمق، وانطلق وسدد كرة أرضية بين يدي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لمانشستر سيتي، على حدود منطقة الجزاء، نفذها دي بروين، وتألق الحارس يان أوبلاك في التصدي للكرة على مرتين، وأبعدها عن مرماه في الدقيقة 55.

وكاد إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي أن يسجل هدف التقدم للإنجليز في الدقيقة 64، فمن ركلة ركنية وصلت له كرة عرضية داخل المنطقة، فسدد كرة رأسية مرت أعلى مرمى أوبلاك.

وطالب رحيم ستيرلينج مهاجم مانشستر سيتي بالحصول على ركلة جزاء، في الدقيقة 66، إثر سقوطه في منطقة الجزاء بعد التحام مع ماندافا مدافع أتلتيكو مدريد، لكن حكم المباراة رفض احتساب خطأ.

ونجح كيفين دي بروين في تسجيل هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 70، حيث تلقى تمريرة من البديل فيل فودين داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية أسفل يمين الحارس يان أوبلاك.

وكاد دي بروين أن يُضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 80، حيث تلقى تمريرة داخل المنطقة وسدد كرة أرضية تصدى لها سافيتش مدافع الأتلتي على خط المرمى.

واستمرت محاولات مانشستر سيتي لإضافة الهدف الثاني، مع تراجع تام للاعبي أتلتيكو مدريد للحفاظ على النتيجة، فانتهت المباراة بفوز الإنجليز بهدف نظيف.









