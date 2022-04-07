فياريال يصدم بايرن ميونخ بمفاجأة البدايات

تمكن فياريال الإسباني من التغلب على ضيفه بايرن ميونخ بهدف دون رد، اليوم الأربعاء، بملعب لا سيراميكا في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

هدف المباراة الوحيد سجله أرنوت دانجوما في وقت مبكر، وبالتحديد مع حلول الدقيقة الثامنة من زمن اللقاء.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في جولة الإياب بملعب أليانز أرينا، الثلاثاء المقبل، إذ سيحتاج بايرن الفوز بفارق هدفين على الأقل للعبور إلى المربع الذهبي.

البداية جاءت مثيرة بعدما حاول كلا الفريقين تهديد مرمى الآخر، وهو ما نجح فيه فياريال من أول فرصة سنحت له بعد مرور 8 دقائق على بداية المباراة عن طريق دانجوما الذي وجد الكرة أمامه بالقرب من المرمى، ووجها بلمسة مباشرة إلى داخل الشباك.

وأغلق أصحاب الأرض كافة المساحات في المناطق الخلفية أمام لاعبي البايرن، ليحاول جوشوا كيميتش استخدام سلاح التسديد من بعيد، لكن محاولته أخطأ طريق المرمى.

وفشل لاعبو بايرن في توجيه أي تسديدة بين القائمين والعارضة رغم كثرة المحاولات على مرمى أصحاب الأرض.

وعلى عكس التيار، نجح فياريال مجددا في صيد شباك مانوير نوير بعرضية خادعة أرسلها كوكيلين، ليجدها حارس بايرن داخل المرمى بشكل مفاجئ.

رغم ذلك، ألغى الحكم الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو، التي أظهرت وقوع اللاعب في التسلل قبل تسلمه الكرة.

بداية الشوط الثاني شهدت انطلاقة من ديفيز نحو منطقة جزاء فياريال، قبل أن يسدد كرة أرضية زاحفة بيمناه، أخطأت طريق المرمى.

وكاد فياريال أن يصيب شباك بايرن مجددا بهدف صاروخي من خارج منطقة الجزاء، لكن القائم الأيمن لمرمى نوير حال دون الوصول للشباك.

وارتكب نوير خطأ فادحا بعد تقدمه لمنتصف الملعب ومرر كرة بالخطأ، اصطادها جيرارد مورينو ووجه تسديدة بعيدة المدى نحو المرمى الخالي، لكن الحظ حالف الحارس الألماني مجددا بمرور الكرة بجوار القائم.

وحاول بايرن هو الآخر الوصول لشباك أصحاب الأرض بأكثر من محاولة، أخطرها تسديدتين أطلقهما ديفيز وكينجسلي كومان، استقرت الأولى بين أحضان الحارس رولي ومرت الثانية فوق العارضة.

وأراد جوليان ناجلسمان مدرب بايرن، تنشيط هجوم فريقه بإقحام ليروي ساني، الذي حاول فور نزوله إطلاق تسديدة بعيدة المدى، لكن رولي كان لها بالمرصاد.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بـ3 دقائق، أهدر البديل بيدرازا فرصة تأكيد فوز أصحاب الأرض بعدما مرر له لو سيلسو كرة على طبق من ذهب داخل منطقة الجزاء، لكنه قابلها بتسديدة طائشة بعيدة عن المرمى.

وظهر رولي مجددا بعدما أرسل هيرنانديز عرضية نحو كومان داخل المنطقة، قابلها الجناح الفرنسي بتسديدة مباشرة بباطن القدم، إلا أن الكرة استقرت بأحضان حارس أصحاب الأرض.