هاتريك بنزيما يضع قدم الريال بنصف نهائي الأبطال

قاد الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد للفوز بنتيجة (3-1) خلال مواجهة تشيلسي، مساء اليوم الأربعاء، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل البلوز "ستامفورد بريدج".

وسجل كريم بنزيما ثلاثية "هاتريك" لريال مدريد، في الدقائق 21 و24 و46، بينما سجل لتشيلسي كاي هافيرتز في الدقيقة 40.

ومن المقرر أن يُقام لقاء الإياب يوم 12 إبريل الجاري، في معقل الإسبان "سانتياجو برنابيو".

بدأت المباراة، بضغط من أصحاب الأرض حيث مرر كانتي كرة بينية في العمق لهافيرتز الذي سدد كرة قوية مرت أعلى مرمى كورتوا في الدقيقة 4.

وحرمت العارضة الأفقية البرازيلي فينيسيوس جونيور من تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 10، حيث تلقى تمريرة داخل المنطقة من زميله بنزيما،

وراوغ دفاع تشيلسي، قبل أن يسدد كرة ارتطمت بالعارضة.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لتشيلسي، على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 15، وانبرى للتنفيذ رييس جيمس الذي أرسل كرة قوية تألق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في التصدي لها.

وسدد ماسون ماونت لاعب تشيلسي كرة رأسية من داخل منطقة الجزاء، أمسك بها بسهولة تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في الدقيقة 20.

ونجح كريم بنزيما في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 21، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيسر عبر زميله فينيسيوس جونيور وسدد كرة رأسية على يمين ميندي حارس تشيلسي.

وأضاف بنزيما الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 24، بنفس سيناريو الهدف الأول، لكن هذه المرة كرة عرضية من لوكا مودريتش بالطرف الأيمن وسدد أسفل يسار الحارس ميندي.

وتصدى ميندي لتسديدة داني كارفاخال الظهير الأيمن لريال مدريد في الدقيقة 32، وحرمه من تسجيل الهدف الثالث للميرنجي.

وسجل كاي هافيرتز الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 40، حيث تلقى كرة عرضية داخل المنطقة من زميله جورجينيو وسدد كرة رأسية أسفل يسار تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

وكاد كريم بنزيما أن يُضيف الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 42، حيث تلقى كرة عرضية من فينيسيوس جونيور، وسدد كرة أرضية مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى ميندي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين لهدف.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح كريم بنزيما في إضافة الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 46، حيث استغل خطأ ساذج من إدوارد ميندي حارس تشيلسي الذي تقدم عن مرماه ومرر بالخطأ، ليقطع الفرنسي الكرة ويسكنها في الشباك.

وتألق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في التصدي لتصويبة قوية من خارج المنطقة، من سيزار أزبليكويتا قائد تشيلسي، وحولها إلى ركنية في الدقيقة 49.

وسدد بوليسيتش كرة ضعيفة من داخل المنطقة، بين يدي تيبو كورتوا في الدقيقة 59.

وأضاع البديل روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي، فرصة تسجيل الهدف الثاني، حيث تلقى كرة عرضية داخل المنطقة، لكنه سدد بجانب القائم الأيسر لمرمى ريال مدريد في الدقيقة 69.

وصوب رييس جيمس لاعب تشيلسي قذيفة من خارج منطقة الجزاء، تألق تيبو كورتوا حارس الميرنجي في التصدي لها في الدقيقة 83.



واستمرت محاولات البلوز لتقليص الفارق دون أي فائدة، لتنتهي المباراة بفوز ثمين للميرنجي، الذي وضع قدما في الدور نصف النهائي من أعرق البطولات الأوروبية.





