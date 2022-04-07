وزير الصحة: لا نية لاعطاء جرعة رابعة من تطعيم كورونا حاليا

قال وزير الصحة الدكتور خالد السعيد انه لا توجد نية حاليا لاعطاء جرعة رابعة من تطعيم فيروس كورونا (كوفيد19) لاستقرار الوضع الوبائي لافتا الى انه في حال تغير الأمور ف”سيكون هناك حديث آخر”.

وقال السعيد في تصريح للصحفيين على هامش الغبقة الرمضانية التي اقامتها الجمعية الطبية الكويتية اليوم الأربعاء ان الوزارة تعمل حسب الوضع الوبائي ويتم التعامل معه بمرونة.

واكد في المقابل ضرورة اتباع الاحترازات الصحية خلال الشهر الفضيل معربا عن الأمل في استمرار الامور على ما هي عليه من استقرار للوضع الوبائي.