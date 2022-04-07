زيدان يفتح أبوابه أمام سان جيرمان

بات ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، أمام مصير شبه محسوم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن بوكيتينو سيرحل عن صفوف بي إس جي بنهاية الموسم الجاري، مهما كانت الظروف.

وأضافت أن الإدارة الباريسية أعدت البديل، حيث تفاضل بين زين الدين زيدان وأنطونيو كونتي، لتولي المسؤولية.

ولفتت إلى أن زيدان يفكر في عرض بي إس جي، ويستعد للدخول في مفاوضات مع النادي.

أما بوكيتينو فإن فكرة انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، باتت مستبعدة، في ظل اقتراب التعاقد مع إيريك تين هاج، مدرب أياكس أمستردام.

وأشارت شبكة ESPN إلى أن مانشستر على وشك إتمام الاتفاق مع تين هاج على تولي المسؤولية عقب نهاية الموسم الجاري، خلفا للمدرب المؤقت، رالف رانجنيك.