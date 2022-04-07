“الكويتية” تبدأ تشغيل رحلاتها التجارية الصيفية إلى طرابزون وبودروم وإزمير في ال28 من الشهر الحالي

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية تشغيل رحلاتها التجارية المجدولة إلى ثلاث وجهات صيفية هي طرابزون وبودروم وإزمير.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة معن رزوقي في بيان صحفي اليوم الخميس إن رحلات الخطوط الكويتية إلى طرابزون ستبدأ في ال28 من ابريل الحالي بواقع ثلاث رحلات في الاسبوع أيام السبت والثلاثاء والخميس.

وأضاف ان رحلات (الكويتية) إلى بودروم ستبدأ في ال30 من ابريل الحالي بواقع ثلاث رحلات في الاسبوع ايام السبت والاثنين والاربعاء مبينا أن رحلات إزمير ستبدأ في الخامس من يونيو بواقع رحلتين في الاسبوع ايام الاثنين والاربعاء.

وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية أعلنت في 7 فبراير الماضي إطلاق 17 وجهة جديدة إضافة إلى 40 وجهة حالية ليصل إجمالي وجهاتها إلى 57 وجهة اعتبارا من مايو المقبل.