برلمان

مهلهل المضف: غير مقبول إصدار الوزراء قرارات جديدة بعد استقالاتهم

7 أبريل، 2022
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قال النائب مهلهل المضف إن إصدار الوزراء لقرارات جديدة بعد رفعهم استقالاتهم أمر غير مقبول سياسيا، ويجب أن يكون الاختصاص بالأمر العاجل من الأمور فقط بلا أي تجاوز، مضيفا «لذلك وعليه سنتصدى لكل قرار تم خلال هذه الفترة حتى لو تم تكليف أي وزير جديد».

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