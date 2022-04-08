برشلونة يعود بتعادل ثمين من ألمانيا

حقق برشلونة الإسباني تعادلًا ثمينًا (1-1) مع مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، مساء اليوم الخميس، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، على ملعب "دويتشه بنك بارك".

وسجل كناوف هدف التقدم لآينتراخت فرانكفورت، في الدقيقة 48، بينما تعادل فيران توريس لبرشلونة، في الدقيقة 66.

وستقام مواجهة الإياب، الخميس المقبل، في معقل النادي الكتالوني "كامب نو".

وبدأت المباراة بضغط من برشلونة، حيث انطلق فيران توريس وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها كيفن تراب حارس مرمى آينتراخت فرانكفورت، وحولها إلى ركنية في الدقيقة 3.

وجاء الرد سريعًا من كناوف لاعب آينتراخت، الذي سدد كرة قوية داخل المنطقة، ارتطمت بأحد مدافعي برشلونة، لتتحول إلى ركنية في الدقيقة 5.

وأهدر جبريل سو، لاعب آينتراخت، فرصة تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 7، عندما تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن، داخل منطقة الجزاء، وسدد بجانب القائم الأيمن لمرمى تير شتيجن.

وتلقى أوباميانج مهاجم برشلونة كرة داخل المنطقة، وسدد مباشرةً على مرمى كيفن تراب، لكن الكرة اصطدمت بالشباك الخارجية في الدقيقة 17.

وتعرض جيرارد بيكيه لاعب برشلونة لإصابة، ليقرر تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، سحبه والدفع بكليمنت لينجليت بدلا منه، في الدقيقة 23.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لآينتراخت فرانكفورت، في الدقيقة 38، بدعوى تعرض بوريه، مهاجم الفريق الألماني، لعرقلة من قبل سيرجيو بوسكيتس.

لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو، تراجع الحكم عن قراره.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح أنسجار كناوف في تسجيل هدف التقدم لفرانكفورت، بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت أقصى يسار الحارس تير شتيجن، في الدقيقة 48.

وكاد ليندستورم لاعب فرانكفورت أن يضيف الهدف الثاني، في الدقيقة 49، بتسديدة مرت أعلى المرمى.

ونجح فيران توريس في تسجيل هدف التعادل للبلوجرانا، في الدقيقة 66، بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من فرينكي دي يونج.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية، في وجه توتا لاعب آينتراخت فرانكفورت، في الدقيقة 78، ليكمل الفريق الألماني المباراة منقوص العدد.

وأطلق نديكا لاعب فرانكفورت تصويبة أرضية، من داخل منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيسر لتير شتيجن في الدقيقة 81.

واستمرت محاولات أصحاب الأرض لتسجيل الهدف الثاني، لكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بالتعادل (1-1).



