لبنان: نرحب بعودة سفير الكويت إلى بيروت

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية اليوم الجمعة، بعودة سفير الكويت لدى لبنان عبدالعال القناعي لممارسة مهامه الدبلوماسية.

وقالت الوزارة في بيان «نقدر عالياً كافة الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الكويتية لمد جسور الحوار والتواصل مع الأشقاء في دول الخليج».

وأضافت أن «ما يجمع لبنان بالكويت تاريخ طويل من المواقف المشرفة والاحترام المتبادل»، معربة عن «الشكر والتقدير للدور الكويتي المنفتح والبناء الهادف إلى صون وتعزيز العلاقات بين كافة الأشقاء العرب».

وكانت وزارة الخارجية الكويتية، قد أعلنت يوم أمس في بيان عودة سفيرها لدى الجمهورية اللبنانية.