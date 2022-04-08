حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 09 أبريل 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

حار و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار المحمول .



ليلاً:

معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 – 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 38°

الحرارة الصغرى: 20°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو تدريجيا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.