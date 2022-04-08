محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 09 أبريل 2022

8 أبريل، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
09 أبريل 2022

حالة الطقس
نهارًا:
حار و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار المحمول .

ليلاً:
معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 – 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 38°
الحرارة الصغرى: 20&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو تدريجيا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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