شانغهاي تبني ما يزيد عن 100 مستشفى موقت لعلاج المصابين بـ«كوفيد-19»

قالت نائبة عمدة شانغهاي تسونغ مينغ، في مؤتمر صحافي عقد، اليوم السبت، إن المدينة بنت ما يزيد عن 100 مستشفى موقت تضم أكثر من 160 ألف سرير، لعلاج المصابين بكوفيد-19.

وأضافت تسونغ أن هناك أيضا ثمانية مستشفيات مخصصة تضم أكثر من 8000 سرير في شانغهاي، وسيبدأ تشغيل المزيد من المستشفيات في نهاية هذا الأسبوع، بينما سيتم نقل موارد والاحتفاظ بها في المستشفيات المخصصة والمستشفيات الموقتة بشانغهاي.

وسجلت شانغهاي 1015 حالة إصابة مؤكدة محلية العدوى بكوفيد-19 و22609 حالات إصابة بدون أعراض أمس الجمعة.

ووفقا للمؤتمر، فإن حملة اختبار المستضد لكوفيد-19 على مستوى المدينة يتم تنفيذها اليوم السبت، كما تم التخطيط لإجراء جولة جديدة من اختبار الحمض النووي لكوفيد-19 على مستوى المدينة لاحتواء الوباء في شانغهاي.